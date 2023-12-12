Автора «99 франков» Бегбедера арестовали во Франции

12 декабря 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Фредерик Бегбедер задержан во Франции Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Писателя и автора серии фильмов «99 франков» Фредерика Бегбедера задержали во Франции. Об этом сообщил прокурор Родольф Жарри. «Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования», — рассказал прокурор, передает издание France Bleu. Он добавил, что дело не связано с наркотиками. Фредерик Бегбедер — французский прозаик, публицист, литературный критик и редактор. Популярность ему принесли романы «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме», «Любовь живет три года» и другие.

Писателя и автора серии фильмов «99 франков» Фредерика Бегбедера задержали во Франции. Об этом сообщил прокурор Родольф Жарри. «Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования», — рассказал прокурор, передает издание France Bleu. Он добавил, что дело не связано с наркотиками. Фредерик Бегбедер — французский прозаик, публицист, литературный критик и редактор. Популярность ему принесли романы «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме», «Любовь живет три года» и другие.