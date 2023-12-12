Автора «99 франков» Бегбедера арестовали во Франции

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Фредерик Бегбедер задержан во Франции Фото:

Писателя и автора серии фильмов «99 франков» Фредерика Бегбедера задержали во Франции. Об этом сообщил прокурор Родольф Жарри.

«Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования», — рассказал прокурор, передает издание France Bleu. Он добавил, что дело не связано с наркотиками.

Фредерик Бегбедер — французский прозаик, публицист, литературный критик и редактор. Популярность ему принесли романы «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме», «Любовь живет три года» и другие.

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Писателя и автора серии фильмов «99 франков» Фредерика Бегбедера задержали во Франции. Об этом сообщил прокурор Родольф Жарри. «Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования», — рассказал прокурор, передает издание France Bleu. Он добавил, что дело не связано с наркотиками. Фредерик Бегбедер — французский прозаик, публицист, литературный критик и редактор. Популярность ему принесли романы «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме», «Любовь живет три года» и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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