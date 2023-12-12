Автора «99 франков» Бегбедера арестовали во Франции

Фредерик Бегбедер задержан во Франции
Писателя и автора серии фильмов «99 франков» Фредерика Бегбедера задержали во Франции. Об этом сообщил прокурор Родольф Жарри.
«Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования», — рассказал прокурор, передает
Фредерик Бегбедер — французский прозаик, публицист, литературный критик и редактор. Популярность ему принесли романы «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме», «Любовь живет три года» и другие.
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