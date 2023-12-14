14 декабря 2023

Челябинского депутата в честь юбилея осыпали цветами

Депутату Яне Лантратовой подарили несколько десятков букетов цветов
© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова поблагодарила друзей и соратников за поздравления Фото:

Депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой друзья и коллеги подарили на юбилей несколько десятков букетов цветов. Об этом Лантратова сообщила в социальных сетях.

«День рождения только раз в году, но всегда настолько волшебный, что заряжает энергией на целый год. Этот юбилейный — не стал исключением», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Депутат отметила, что в который раз убедилась, что ее окружают самые лучшие люди, способные подарить самое важное — тепло и заботу. Один из букетов Лантратовой подарил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Украинский суд ранее вынес заочный приговор 52 депутатам Госдумы РФ, среди которых оказалась Лантратова. Челябинского депутата приговорили заочно к 15 годам тюрьмы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отмечал, что гордится приговором бандеровской Фемиды.

В Госдуме Лантратова имеет репутацию одного из самых активных парламентариев
В Госдуме Лантратова имеет репутацию одного из самых активных парламентариев
Фото:
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллегу с Днем Рождения
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллегу с Днем Рождения
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Депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой друзья и коллеги подарили на юбилей несколько десятков букетов цветов. Об этом Лантратова сообщила в социальных сетях. «День рождения только раз в году, но всегда настолько волшебный, что заряжает энергией на целый год. Этот юбилейный — не стал исключением», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Депутат отметила, что в который раз убедилась, что ее окружают самые лучшие люди, способные подарить самое важное — тепло и заботу. Один из букетов Лантратовой подарил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Украинский суд ранее вынес заочный приговор 52 депутатам Госдумы РФ, среди которых оказалась Лантратова. Челябинского депутата приговорили заочно к 15 годам тюрьмы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отмечал, что гордится приговором бандеровской Фемиды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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