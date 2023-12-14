Челябинского депутата в честь юбилея осыпали цветами

Депутату Яне Лантратовой подарили несколько десятков букетов цветов

Яна Лантратова поблагодарила друзей и соратников за поздравления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой друзья и коллеги подарили на юбилей несколько десятков букетов цветов. Об этом Лантратова сообщила в социальных сетях.

«День рождения только раз в году, но всегда настолько волшебный, что заряжает энергией на целый год. Этот юбилейный — не стал исключением», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Депутат отметила, что в который раз убедилась, что ее окружают самые лучшие люди, способные подарить самое важное — тепло и заботу. Один из букетов Лантратовой подарил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Украинский суд ранее вынес заочный приговор 52 депутатам Госдумы РФ, среди которых оказалась Лантратова. Челябинского депутата приговорили заочно к 15 годам тюрьмы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отмечал, что гордится приговором бандеровской Фемиды.

В Госдуме Лантратова имеет репутацию одного из самых активных парламентариев Фото: telegram-канал Яны Лантратовой, https://t.me/lantratovaDOBRO/5464