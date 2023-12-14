Челябинского депутата в честь юбилея осыпали цветами

Депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой друзья и коллеги подарили на юбилей несколько десятков букетов цветов. Об этом Лантратова сообщила в социальных сетях.
«День рождения только раз в году, но всегда настолько волшебный, что заряжает энергией на целый год. Этот юбилейный — не стал исключением», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Депутат отметила, что в который раз убедилась, что ее окружают самые лучшие люди, способные подарить самое важное — тепло и заботу. Один из букетов Лантратовой подарил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Украинский суд ранее вынес заочный приговор 52 депутатам Госдумы РФ, среди которых оказалась Лантратова. Челябинского депутата приговорили заочно к 15 годам тюрьмы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отмечал, что гордится приговором бандеровской Фемиды.
В Госдуме Лантратова имеет репутацию одного из самых активных парламентариев
Фото: telegram-канал Яны Лантратовой, https://t.me/lantratovaDOBRO/5464
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллегу с Днем Рождения
Фото: telegram-канал Яны Лантратовой, https://t.me/lantratovaDOBRO/5468
Депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой друзья и коллеги подарили на юбилей несколько десятков букетов цветов. Об этом Лантратова сообщила в социальных сетях. «День рождения только раз в году, но всегда настолько волшебный, что заряжает энергией на целый год. Этот юбилейный — не стал исключением», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Депутат отметила, что в который раз убедилась, что ее окружают самые лучшие люди, способные подарить самое важное — тепло и заботу. Один из букетов Лантратовой подарил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Украинский суд ранее вынес заочный приговор 52 депутатам Госдумы РФ, среди которых оказалась Лантратова. Челябинского депутата приговорили заочно к 15 годам тюрьмы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отмечал, что гордится приговором бандеровской Фемиды.