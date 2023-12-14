14 декабря 2023

Костюмы Мальвины и Гарри Поттера вызвали ажиотаж среди пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, гарри поттер
Мальчики чаще всего наряжаются в костюм волшебника Фото:

В преддверии Нового года в Перми вырос спрос на костюмы. У детей самыми популярными персонажами оказались Мальвина и Гарри Поттер. Взрослые для себя выбирают наряды Деда Мороза и Снегурочки, рассказали в пресс-службе «Авито».

«Самым популярным костюмом для юных модниц стал наряд Мальвины — с 11 ноября по 11 декабря продажи на Авито выросли на 157% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для мальчиков стал хитом костюм Гарри Поттера. Его продажи на платформе выросли на 200%. Взрослые костюмы Деда Мороза и Снегурочки в ноябре—декабре этого года в Перми покупают на 33% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказали в «Авито».

Уточняется, что детские костюмы Мальвины и Гарри Поттера в среднем стоят 600-650 рублей. За взрослые костюмы Деда Мороза и Снегурочки придется заплатить в среднем 1875 рублей, а за детские аналоги — от 500 до 1000 рублей. Также популярностью пользуются наряды Фиксиков, Трех котов, Тора, Красной Шапочки, дракона и кошки.

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В преддверии Нового года в Перми вырос спрос на костюмы. У детей самыми популярными персонажами оказались Мальвина и Гарри Поттер. Взрослые для себя выбирают наряды Деда Мороза и Снегурочки, рассказали в пресс-службе «Авито». «Самым популярным костюмом для юных модниц стал наряд Мальвины — с 11 ноября по 11 декабря продажи на Авито выросли на 157% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для мальчиков стал хитом костюм Гарри Поттера. Его продажи на платформе выросли на 200%. Взрослые костюмы Деда Мороза и Снегурочки в ноябре—декабре этого года в Перми покупают на 33% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказали в «Авито». Уточняется, что детские костюмы Мальвины и Гарри Поттера в среднем стоят 600-650 рублей. За взрослые костюмы Деда Мороза и Снегурочки придется заплатить в среднем 1875 рублей, а за детские аналоги — от 500 до 1000 рублей. Также популярностью пользуются наряды Фиксиков, Трех котов, Тора, Красной Шапочки, дракона и кошки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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