17 декабря 2023

Власти РФ одобрили лимит на перевод денег без открытия счета в банке

Правкомиссия одобрила порог в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета
© Служба новостей «URA.RU»
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Без наличия банковского счета можно будет перевести не более 100 тысяч рублей Фото:

Россияне не смогут переводить за раз более 100 тысяч рублей, если не имеют банковского счета. Соответствующее ограничение одобрили в правительстве.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей», — сообщает РБК, ссылаясь на документ, который имеется в распоряжении издания. Законопроект согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. Такая мера должна помочь избежать оттока капитала за границу.

В Центробанке также напоминали, что граждане могут с 1 октября 2023 года переводить за рубеж деньги, но не более одного миллиона рублей. Экономисты считают, что это также позволит ограничить отток капитала, передает «Национальная служба новостей».

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Россияне не смогут переводить за раз более 100 тысяч рублей, если не имеют банковского счета. Соответствующее ограничение одобрили в правительстве. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей», — сообщает РБК, ссылаясь на документ, который имеется в распоряжении издания. Законопроект согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. Такая мера должна помочь избежать оттока капитала за границу. В Центробанке также напоминали, что граждане могут с 1 октября 2023 года переводить за рубеж деньги, но не более одного миллиона рублей. Экономисты считают, что это также позволит ограничить отток капитала, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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