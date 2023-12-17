Власти РФ одобрили лимит на перевод денег без открытия счета в банке

Правкомиссия одобрила порог в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

18 декабря 2023 в 08:08 Размер текста - 17 +

Без наличия банковского счета можно будет перевести не более 100 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Россияне не смогут переводить за раз более 100 тысяч рублей, если не имеют банковского счета. Соответствующее ограничение одобрили в правительстве. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей», — сообщает РБК, ссылаясь на документ, который имеется в распоряжении издания. Законопроект согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. Такая мера должна помочь избежать оттока капитала за границу. В Центробанке также напоминали, что граждане могут с 1 октября 2023 года переводить за рубеж деньги, но не более одного миллиона рублей. Экономисты считают, что это также позволит ограничить отток капитала, передает «Национальная служба новостей».

Россияне не смогут переводить за раз более 100 тысяч рублей, если не имеют банковского счета. Соответствующее ограничение одобрили в правительстве. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей», — сообщает РБК, ссылаясь на документ, который имеется в распоряжении издания. Законопроект согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. Такая мера должна помочь избежать оттока капитала за границу. В Центробанке также напоминали, что граждане могут с 1 октября 2023 года переводить за рубеж деньги, но не более одного миллиона рублей. Экономисты считают, что это также позволит ограничить отток капитала, передает «Национальная служба новостей».