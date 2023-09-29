ЦБ определил лимит переводов физлиц за границу

ЦБ РФ продлил до 31 марта действие лимита на переводы физлиц за границу
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Лимит на переводы для физлиц продлится до 31 марта Фото:

Граждане России по-прежнему смогут в течение месяца переводить за границу не более одного миллиона долларов. О продлении ограничений сообщила пресс-служба Банка России.

«Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении ЦБ в Telegram. Ограничения будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года. Кроме того, через системы денежных переводов, как и ранее, можно будет перечислять за месяц не более 10 тысяч долларов.

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Граждане России по-прежнему смогут в течение месяца переводить за границу не более одного миллиона долларов. О продлении ограничений сообщила пресс-служба Банка России. «Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении ЦБ в Telegram. Ограничения будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года. Кроме того, через системы денежных переводов, как и ранее, можно будет перечислять за месяц не более 10 тысяч долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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