ЦБ определил лимит переводов физлиц за границу

ЦБ РФ продлил до 31 марта действие лимита на переводы физлиц за границу

29 сентября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Лимит на переводы для физлиц продлится до 31 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Граждане России по-прежнему смогут в течение месяца переводить за границу не более одного миллиона долларов. О продлении ограничений сообщила пресс-служба Банка России. «Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении ЦБ в Telegram . Ограничения будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года. Кроме того, через системы денежных переводов, как и ранее, можно будет перечислять за месяц не более 10 тысяч долларов.

Граждане России по-прежнему смогут в течение месяца переводить за границу не более одного миллиона долларов. О продлении ограничений сообщила пресс-служба Банка России. «Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении ЦБ в Telegram. Ограничения будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года. Кроме того, через системы денежных переводов, как и ранее, можно будет перечислять за месяц не более 10 тысяч долларов.