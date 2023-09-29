ЦБ определил лимит переводов физлиц за границу

Лимит на переводы для физлиц продлится до 31 марта
Граждане России по-прежнему смогут в течение месяца переводить за границу не более одного миллиона долларов. О продлении ограничений сообщила пресс-служба Банка России.
«Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении ЦБ в
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