На крупной трассе ХМАО ввели ограничения из-за погоды

На автодороге «Югра» ввели ограничение скорости из-за плохой погоды

18 декабря 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

На трассе установили лимит скорости в 50 км/ч Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе ввели дорожные ограничения на трассе «Югра». Для водителей установили лимит скорости в 50 км/ч. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (боковой ветер, метель) на автомобильной дороге „Югра“ км 11-28 вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости», — говорится в telegram-канале управления автодорог. На отрезке пути разрешена скорость до 50 км/ч. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО ждет снежная неделя. Во всех городах с 18 по 24 декабря прогнозируют снегопады. А под конец недели югорчан ждет потепление.

В Ханты-Мансийском автономном округе ввели дорожные ограничения на трассе «Югра». Для водителей установили лимит скорости в 50 км/ч. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (боковой ветер, метель) на автомобильной дороге „Югра“ км 11-28 вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости», — говорится в telegram-канале управления автодорог. На отрезке пути разрешена скорость до 50 км/ч. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО ждет снежная неделя. Во всех городах с 18 по 24 декабря прогнозируют снегопады. А под конец недели югорчан ждет потепление.