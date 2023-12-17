17 декабря 2023
16 декабря 2023

На крупной трассе ХМАО ввели ограничения из-за погоды

На автодороге «Югра» ввели ограничение скорости из-за плохой погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
На трассе установили лимит скорости в 50 км/ч Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ввели дорожные ограничения на трассе «Югра». Для водителей установили лимит скорости в 50 км/ч.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (боковой ветер, метель) на автомобильной дороге „Югра“ км 11-28 вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости», — говорится в telegram-канале управления автодорог. На отрезке пути разрешена скорость до 50 км/ч.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО ждет снежная неделя. Во всех городах с 18 по 24 декабря прогнозируют снегопады. А под конец недели югорчан ждет потепление.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ввели дорожные ограничения на трассе «Югра». Для водителей установили лимит скорости в 50 км/ч. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (боковой ветер, метель) на автомобильной дороге „Югра“ км 11-28 вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости», — говорится в telegram-канале управления автодорог. На отрезке пути разрешена скорость до 50 км/ч. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО ждет снежная неделя. Во всех городах с 18 по 24 декабря прогнозируют снегопады. А под конец недели югорчан ждет потепление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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