На трассе в ХМАО произошло смертельное ДТП

Два человека погибли в ДТП на трассе Сургут — Нижневартовск

19 декабря 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

В аварии на трассе в ХМАО погибли два человека Фото: Илья Московец © URA.RU На автодороге из Сургута в Нижневартовск (ХМАО) произошла авария, в которой погибли два человека. Telegram-канал Госавтоинспекции Югры сообщил, что один из легковых автомобилей выехал на встречную полосу. «На 154-м км автодороги Сургут — Нижневартовск в Нижневартовском районе 21-летний водитель «Лада Приора» выехал на полосу дороги, предназначенную для встреченного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате происшествия 53-летний водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте ДТП, позднее в медучреждении скончался 22-летний пассажир «Лады», — сообщили в ведомстве. Водителя и пассажира «Лады» после аварии доставили в ближайшую больницу. Молодой человек, ехавший на пассажирском сидении, получил смертельные травмы, спасти его не удалось. Ранее в Сургутском районе ХМАО столкнулись джип Toyota Hilux и грузовой автомобиль Renault. ДТП произошло на 115-м километре автодороги Сургут — Когалым.

На автодороге из Сургута в Нижневартовск (ХМАО) произошла авария, в которой погибли два человека. Telegram-канал Госавтоинспекции Югры сообщил, что один из легковых автомобилей выехал на встречную полосу. «На 154-м км автодороги Сургут — Нижневартовск в Нижневартовском районе 21-летний водитель «Лада Приора» выехал на полосу дороги, предназначенную для встреченного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате происшествия 53-летний водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте ДТП, позднее в медучреждении скончался 22-летний пассажир «Лады», — сообщили в ведомстве. Водителя и пассажира «Лады» после аварии доставили в ближайшую больницу. Молодой человек, ехавший на пассажирском сидении, получил смертельные травмы, спасти его не удалось. Ранее в Сургутском районе ХМАО столкнулись джип Toyota Hilux и грузовой автомобиль Renault. ДТП произошло на 115-м километре автодороги Сургут — Когалым.