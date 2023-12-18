18 декабря 2023

На трассе в ХМАО произошло смертельное ДТП

Два человека погибли в ДТП на трассе Сургут — Нижневартовск
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, аварийный комиссар, дтп
В аварии на трассе в ХМАО погибли два человека Фото:

На автодороге из Сургута в Нижневартовск (ХМАО) произошла авария, в которой погибли два человека. Telegram-канал Госавтоинспекции Югры сообщил, что один из легковых автомобилей выехал на встречную полосу.

«На 154-м км автодороги Сургут — Нижневартовск в Нижневартовском районе 21-летний водитель «Лада Приора» выехал на полосу дороги, предназначенную для встреченного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате происшествия 53-летний водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте ДТП, позднее в медучреждении скончался 22-летний пассажир «Лады», — сообщили в ведомстве.

Водителя и пассажира «Лады» после аварии доставили в ближайшую больницу. Молодой человек, ехавший на пассажирском сидении, получил смертельные травмы, спасти его не удалось.

Ранее в Сургутском районе ХМАО столкнулись джип Toyota Hilux и грузовой автомобиль Renault. ДТП произошло на 115-м километре автодороги Сургут — Когалым.

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На автодороге из Сургута в Нижневартовск (ХМАО) произошла авария, в которой погибли два человека. Telegram-канал Госавтоинспекции Югры сообщил, что один из легковых автомобилей выехал на встречную полосу. «На 154-м км автодороги Сургут — Нижневартовск в Нижневартовском районе 21-летний водитель «Лада Приора» выехал на полосу дороги, предназначенную для встреченного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате происшествия 53-летний водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте ДТП, позднее в медучреждении скончался 22-летний пассажир «Лады», — сообщили в ведомстве. Водителя и пассажира «Лады» после аварии доставили в ближайшую больницу. Молодой человек, ехавший на пассажирском сидении, получил смертельные травмы, спасти его не удалось. Ранее в Сургутском районе ХМАО столкнулись джип Toyota Hilux и грузовой автомобиль Renault. ДТП произошло на 115-м километре автодороги Сургут — Когалым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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