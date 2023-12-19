Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин награжден медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества». Об этом URA.RU 20 декабря сообщили в пресс-службе КСП.
«Председатель КСП награжден медалью Министерства обороны „За укрепление боевого содружества“. Медаль Лошкину была вручена в ходе проведения итогового годового совещания контрольно-счетных органов в Счетной палате РФ. Вручила награду и. о. председателя СП РФ Галина Изотова», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.
Лошкин четырежды посещал с гуманитарной миссией Донбасс. В каждый из рейсов он привозил бойцам необходимое на фронте оборудование. Помимо снаряжение военным передавались письма от детей со словами поддержки.
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