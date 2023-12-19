19 декабря 2023

Главный аудитор Челябинской области получил награду от Минобороны. Фото

Глава КСП Челябинской области получил медаль «За укрепление боевого содружества»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, лошкин алексей
Алексей Лошкин получил медаль «За укрепление боевого содружества» Фото:

Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин награжден медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества». Об этом URA.RU 20 декабря сообщили в пресс-службе КСП.

«Председатель КСП награжден медалью Министерства обороны „За укрепление боевого содружества“. Медаль Лошкину была вручена в ходе проведения итогового годового совещания контрольно-счетных органов в Счетной палате РФ. Вручила награду и. о. председателя СП РФ Галина Изотова», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

Лошкин четырежды посещал с гуманитарной миссией Донбасс. В каждый из рейсов он привозил бойцам необходимое на фронте оборудование. Помимо снаряжение военным передавались письма от детей со словами поддержки.

Алексей Лошкин получил медаль «За укрепление боевого содружества»
Алексей Лошкин получил медаль «За укрепление боевого содружества»
Фото:

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Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин награжден медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества». Об этом URA.RU 20 декабря сообщили в пресс-службе КСП. «Председатель КСП награжден медалью Министерства обороны „За укрепление боевого содружества“. Медаль Лошкину была вручена в ходе проведения итогового годового совещания контрольно-счетных органов в Счетной палате РФ. Вручила награду и. о. председателя СП РФ Галина Изотова», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. Лошкин четырежды посещал с гуманитарной миссией Донбасс. В каждый из рейсов он привозил бойцам необходимое на фронте оборудование. Помимо снаряжение военным передавались письма от детей со словами поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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