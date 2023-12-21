21 декабря 2023

Полиция Чехии связала стрельбу в Праге с трагедией в брянской гимназии

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Полиция получила доступ к записям стрелка Фото:

Стрелок в Карловом университете Праги, учинивший массовое убийство студентов, был вдохновлен трагедией в брянской гимназии и стремился «превзойти» это преступление. Об этом заявил главу чешского МВД Вита Ракушана.

«Пока отсутствуют свидетельства, что стрельба в университете Праги связана с международным терроризмом. Но стрелок стремился „повторить и превзойти“ преступление в брянской гимназии», — приводит чешское информационное агентство CTK слова Ракушана.

К такому мнению в МВД Чехии пришли после того, как изучили записи канала стрелка. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря, в здании философского факультета Карлова университета на площади Яна Палаха в центре Праги. В результате стрельбы погибли более 15 человек, еще около 30 получили ранения. Нападавший покончил с собой.

Нападавшим был чех, студент-историк с психологическими проблемами, ему было 24 года. Дома, в селе Кладенско, он якобы убил своего отца, а затем заложил туда самодельную бомбу, которая не сработала»

В гимназии Брянска восьмиклассница в декабре устроила стрельбу, в ходе которой пострадали пять учеников. Еще погибло двое, включая саму нападавшую. Девочка запланировала покушение еще в августе 2023 года, а в сентябре она начала активную подготовку.

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Стрелок в Карловом университете Праги, учинивший массовое убийство студентов, был вдохновлен трагедией в брянской гимназии и стремился «превзойти» это преступление. Об этом заявил главу чешского МВД Вита Ракушана. «Пока отсутствуют свидетельства, что стрельба в университете Праги связана с международным терроризмом. Но стрелок стремился „повторить и превзойти“ преступление в брянской гимназии», — приводит чешское информационное агентство CTK слова Ракушана. К такому мнению в МВД Чехии пришли после того, как изучили записи канала стрелка. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря, в здании философского факультета Карлова университета на площади Яна Палаха в центре Праги. В результате стрельбы погибли более 15 человек, еще около 30 получили ранения. Нападавший покончил с собой. Нападавшим был чех, студент-историк с психологическими проблемами, ему было 24 года. Дома, в селе Кладенско, он якобы убил своего отца, а затем заложил туда самодельную бомбу, которая не сработала» В гимназии Брянска восьмиклассница в декабре устроила стрельбу, в ходе которой пострадали пять учеников. Еще погибло двое, включая саму нападавшую. Девочка запланировала покушение еще в августе 2023 года, а в сентябре она начала активную подготовку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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