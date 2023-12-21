Полиция Чехии связала стрельбу в Праге с трагедией в брянской гимназии

22 декабря 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Полиция получила доступ к записям стрелка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стрелок в Карловом университете Праги, учинивший массовое убийство студентов, был вдохновлен трагедией в брянской гимназии и стремился «превзойти» это преступление. Об этом заявил главу чешского МВД Вита Ракушана. «Пока отсутствуют свидетельства, что стрельба в университете Праги связана с международным терроризмом. Но стрелок стремился „повторить и превзойти“ преступление в брянской гимназии», — приводит чешское информационное агентство CTK слова Ракушана. К такому мнению в МВД Чехии пришли после того, как изучили записи канала стрелка. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря, в здании философского факультета Карлова университета на площади Яна Палаха в центре Праги. В результате стрельбы погибли более 15 человек, еще около 30 получили ранения. Нападавший покончил с собой. Нападавшим был чех, студент-историк с психологическими проблемами, ему было 24 года. Дома, в селе Кладенско, он якобы убил своего отца, а затем заложил туда самодельную бомбу, которая не сработала» В гимназии Брянска восьмиклассница в декабре устроила стрельбу, в ходе которой пострадали пять учеников. Еще погибло двое, включая саму нападавшую. Девочка запланировала покушение еще в августе 2023 года, а в сентябре она начала активную подготовку.

Стрелок в Карловом университете Праги, учинивший массовое убийство студентов, был вдохновлен трагедией в брянской гимназии и стремился «превзойти» это преступление. Об этом заявил главу чешского МВД Вита Ракушана. «Пока отсутствуют свидетельства, что стрельба в университете Праги связана с международным терроризмом. Но стрелок стремился „повторить и превзойти“ преступление в брянской гимназии», — приводит чешское информационное агентство CTK слова Ракушана. К такому мнению в МВД Чехии пришли после того, как изучили записи канала стрелка. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря, в здании философского факультета Карлова университета на площади Яна Палаха в центре Праги. В результате стрельбы погибли более 15 человек, еще около 30 получили ранения. Нападавший покончил с собой. Нападавшим был чех, студент-историк с психологическими проблемами, ему было 24 года. Дома, в селе Кладенско, он якобы убил своего отца, а затем заложил туда самодельную бомбу, которая не сработала» В гимназии Брянска восьмиклассница в декабре устроила стрельбу, в ходе которой пострадали пять учеников. Еще погибло двое, включая саму нападавшую. Девочка запланировала покушение еще в августе 2023 года, а в сентябре она начала активную подготовку.