В университете Праги произошла стрельба, есть погибшие. Видео

21 декабря 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Мужчина в Праге устроил стрельбу в Карловом университете Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Стрельба произошла в Карловом университете на площади Яна Палаха в Праге. Несколько человек погибли, сообщили в полиции. «На факультете искусств Карлова университета в Праге произошла массовая стрельба. Основываясь на первоначальной информации, мы можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые», — сообщили в полиции в X. Судя по кадрам с места событий, студенты прятались от нападавшего на фасаде здания. Мужчина использовал длинноствольное оружие с оптикой. Он нейтрализован. По предварительным данным, покончил с собой. На месте работают полиция и скорая, мотивы стрельбы выясняются. Обновлено в 18:27: нападавший застрелил троих человек, более 20 человек ранены. Студенты спасались от огня на карнизе. Одна девушка сорвалась и упала. Она тоже погибла.

Стрельба произошла в Карловом университете на площади Яна Палаха в Праге. Несколько человек погибли, сообщили в полиции. «На факультете искусств Карлова университета в Праге произошла массовая стрельба. Основываясь на первоначальной информации, мы можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые», — сообщили в полиции в X. Судя по кадрам с места событий, студенты прятались от нападавшего на фасаде здания. Мужчина использовал длинноствольное оружие с оптикой. Он нейтрализован. По предварительным данным, покончил с собой. На месте работают полиция и скорая, мотивы стрельбы выясняются. Обновлено в 18:27: нападавший застрелил троих человек, более 20 человек ранены. Студенты спасались от огня на карнизе. Одна девушка сорвалась и упала. Она тоже погибла.