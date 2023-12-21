В университете Праги произошла стрельба, есть погибшие. Видео

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Чехия. Прага.
Мужчина в Праге устроил стрельбу в Карловом университете Фото:

Стрельба произошла в Карловом университете на площади Яна Палаха в Праге. Несколько человек погибли, сообщили в полиции.

«На факультете искусств Карлова университета в Праге произошла массовая стрельба. Основываясь на первоначальной информации, мы можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые», — сообщили в полиции в X. Судя по кадрам с места событий, студенты прятались от нападавшего на фасаде здания.

Мужчина использовал длинноствольное оружие с оптикой. Он нейтрализован. По предварительным данным, покончил с собой. На месте работают полиция и скорая, мотивы стрельбы выясняются.

Обновлено в 18:27: нападавший застрелил троих человек, более 20 человек ранены. Студенты спасались от огня на карнизе. Одна девушка сорвалась и упала. Она тоже погибла.

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Стрельба произошла в Карловом университете на площади Яна Палаха в Праге. Несколько человек погибли, сообщили в полиции. «На факультете искусств Карлова университета в Праге произошла массовая стрельба. Основываясь на первоначальной информации, мы можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые», — сообщили в полиции в X. Судя по кадрам с места событий, студенты прятались от нападавшего на фасаде здания. Мужчина использовал длинноствольное оружие с оптикой. Он нейтрализован. По предварительным данным, покончил с собой. На месте работают полиция и скорая, мотивы стрельбы выясняются. Обновлено в 18:27: нападавший застрелил троих человек, более 20 человек ранены. Студенты спасались от огня на карнизе. Одна девушка сорвалась и упала. Она тоже погибла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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