Стрельба произошла в Карловом университете на площади Яна Палаха в Праге. Несколько человек погибли, сообщили в полиции.
«На факультете искусств Карлова университета в Праге произошла массовая стрельба. Основываясь на первоначальной информации, мы можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые», — сообщили в полиции в X. Судя по кадрам с места событий, студенты прятались от нападавшего на фасаде здания.
Мужчина использовал длинноствольное оружие с оптикой. Он нейтрализован. По предварительным данным, покончил с собой. На месте работают полиция и скорая, мотивы стрельбы выясняются.
Обновлено в 18:27: нападавший застрелил троих человек, более 20 человек ранены. Студенты спасались от огня на карнизе. Одна девушка сорвалась и упала. Она тоже погибла.
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