Lidovky: напавший на университет в Чехии сначала убил своего отца

При стрельбе в университете в Чехии погибли 11 человек
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Студент с винтовкой устроил стрельбу в Карловом университете, убиты 11 человек Фото:

Устроивший стрельбу в Карловом университете Праги (Чехия) перед нападением, по предварительным данным, убил своего отца. Об этом сообщило местное издание Lidovky. В результате трагедии погибли 11 человек.

«Нападавшим был чех, студент-историк с психологическими проблемами, ему было 24 года. Дома, в селе Кладенско, он якобы убил своего отца, а затем заложил туда самодельную бомбу, которая не сработала», — пишет издание. Он был вооружен винтовкой.

Стрельба началась во время учебы. Студенты сообщили, что сначала услышали звуки, похожие на барабанный бой. Некоторым пришлось прятаться на козырьке здания. Нападавший убил 11 человек, ранил несколько десятков человек, после этого покончил с собой. Площадь Яна Палаха перед университетом перекрыли, на месте работают полиция и скорая.

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Устроивший стрельбу в Карловом университете Праги (Чехия) перед нападением, по предварительным данным, убил своего отца. Об этом сообщило местное издание Lidovky. В результате трагедии погибли 11 человек. «Нападавшим был чех, студент-историк с психологическими проблемами, ему было 24 года. Дома, в селе Кладенско, он якобы убил своего отца, а затем заложил туда самодельную бомбу, которая не сработала», — пишет издание. Он был вооружен винтовкой. Стрельба началась во время учебы. Студенты сообщили, что сначала услышали звуки, похожие на барабанный бой. Некоторым пришлось прятаться на козырьке здания. Нападавший убил 11 человек, ранил несколько десятков человек, после этого покончил с собой. Площадь Яна Палаха перед университетом перекрыли, на месте работают полиция и скорая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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