21 декабря 2023

В Челябинске в массовом ДТП погиб пассажир автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии участвовало сразу три автомобиля Фото:

В Челябинске в микрорайоне Сухомесово 22 декабря столкнулось три автомобиля. По данным URA.RU, в аварии погиб один из пассажиров столкнувшихся транспортных средств. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе ГИБДД города, сообщив, что детали ДТП устанавливаются.

«Факт аварии подтверждаем. Подробности уточняются. Дальнейшая информация будет чуть позднее», — сообщили URA.RU в пресс-служба городской госавтоинспекции.

Ранее в поселке Новосинеглазово Челябинска погибли водитель и пассажир иномарки, которая врезалась в погрузчик. Машина от удара превратилась в груду металла. Подробности ДТП устанавливаются.

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В Челябинске в микрорайоне Сухомесово 22 декабря столкнулось три автомобиля. По данным URA.RU, в аварии погиб один из пассажиров столкнувшихся транспортных средств. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе ГИБДД города, сообщив, что детали ДТП устанавливаются. «Факт аварии подтверждаем. Подробности уточняются. Дальнейшая информация будет чуть позднее», — сообщили URA.RU в пресс-служба городской госавтоинспекции. Ранее в поселке Новосинеглазово Челябинска погибли водитель и пассажир иномарки, которая врезалась в погрузчик. Машина от удара превратилась в груду металла. Подробности ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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