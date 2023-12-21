В Челябинске в массовом ДТП погиб пассажир автомобиля

В аварии участвовало сразу три автомобиля
В Челябинске в микрорайоне Сухомесово 22 декабря столкнулось три автомобиля. По данным URA.RU, в аварии погиб один из пассажиров столкнувшихся транспортных средств. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе ГИБДД города, сообщив, что детали ДТП устанавливаются.
«Факт аварии подтверждаем. Подробности уточняются. Дальнейшая информация будет чуть позднее», — сообщили URA.RU в пресс-служба городской госавтоинспекции.
Ранее в поселке Новосинеглазово Челябинска погибли водитель и пассажир иномарки, которая врезалась в погрузчик. Машина от удара превратилась в груду металла. Подробности ДТП устанавливаются.
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