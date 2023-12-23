ФСБ: НАТО пользовались секретными данными от российского журналиста Сафронова

23 декабря 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

НАТО воспользовалась данными, которые передал Сафронов Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене Данные о спутниковой группировке главного разведывательного управления (ГРУ), переданные бывшим советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гражданину Чехии Мартину Ларышу, использовала НАТО. Об этом заявил заместитель начальника первого отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан. «НАТО, которая использовала чешскую разведку, важно было понять, в каком состоянии эти спутники сейчас», — сказал Чабан в специальном репортаже телеканала «Россия 24». Речь шла о «разведке» в лице Ларыша, которому Сафронов передал данные ГРУ. По словам начальник отдела, НАТО нужно было понять ресурс спутников. Также нужно было узнать в какое время спутники проходят летно-космические испытания, «когда они фактически не по полной программе работают», рассказал Чабан. Иван Сафронов, которого обвинили в госизмене, передавал Германии и Чехии секретные данные. По словам Чабана, Сафронов использовал работу в издании, как предлог.

Данные о спутниковой группировке главного разведывательного управления (ГРУ), переданные бывшим советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гражданину Чехии Мартину Ларышу, использовала НАТО. Об этом заявил заместитель начальника первого отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан. «НАТО, которая использовала чешскую разведку, важно было понять, в каком состоянии эти спутники сейчас», — сказал Чабан в специальном репортаже телеканала «Россия 24». Речь шла о «разведке» в лице Ларыша, которому Сафронов передал данные ГРУ. По словам начальник отдела, НАТО нужно было понять ресурс спутников. Также нужно было узнать в какое время спутники проходят летно-космические испытания, «когда они фактически не по полной программе работают», рассказал Чабан. Иван Сафронов, которого обвинили в госизмене, передавал Германии и Чехии секретные данные. По словам Чабана, Сафронов использовал работу в издании, как предлог.