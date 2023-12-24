В Челябинске умер известный журналист

В Челябинске скончался журналист Александр Драгунов

25 декабря 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Александр Другунов скончался на 70-м году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области на 70-м году жизни скончался журналист, редактор, экс-руководитель ряда печатных изданий Александр Драгунов. Губернатор региона Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью Драгунова. «Александр Васильевич был настоящей легендой южноуральской журналистики, пользовался непререкаемым авторитетом в профессиональном сообществе. Память об Александре Васильевиче Драгунове навсегда останется в сердцах людей, которые знали и любили этого яркого, неординарного человека», — передает слова Текслера пресс-служба правительства области. Драгунов начинал свою карьеру в газете «Саткинский рабочий». После работал редактором изданий «Комсомолец», «Вечерний Челябинск», «Южноуральская панорама». После карьеры в СМИ продолжил обучать студентов Южно-Уральского госуниверситета. Был заведующим кафедрой печати, в последние годы — профессором кафедры «Средства массовой информации» университета. «Настоящий профессионал и талантливый организатор. Он внес огромный вклад в развитие южноуральской журналистики, был большим патриотом своей страны, человеком неравнодушным, бесконечно преданным своему делу», — отметили в пресс-службе правительства области.

В Челябинской области на 70-м году жизни скончался журналист, редактор, экс-руководитель ряда печатных изданий Александр Драгунов. Губернатор региона Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью Драгунова. «Александр Васильевич был настоящей легендой южноуральской журналистики, пользовался непререкаемым авторитетом в профессиональном сообществе. Память об Александре Васильевиче Драгунове навсегда останется в сердцах людей, которые знали и любили этого яркого, неординарного человека», — передает слова Текслера пресс-служба правительства области. Драгунов начинал свою карьеру в газете «Саткинский рабочий». После работал редактором изданий «Комсомолец», «Вечерний Челябинск», «Южноуральская панорама». После карьеры в СМИ продолжил обучать студентов Южно-Уральского госуниверситета. Был заведующим кафедрой печати, в последние годы — профессором кафедры «Средства массовой информации» университета. «Настоящий профессионал и талантливый организатор. Он внес огромный вклад в развитие южноуральской журналистики, был большим патриотом своей страны, человеком неравнодушным, бесконечно преданным своему делу», — отметили в пресс-службе правительства области.