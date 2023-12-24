Генпрокуратура требует с экс-директора завода «Исеть» Гайсина еще 628 млн рублей. Фото

25 декабря 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

До этого у бизнесмена изъяли активы стоимостью 3 млрд рублей и сняли с поста гендиректора Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовал суд над бывшим генеральным директором завода «Исеть» Маликом Гайсиным, обвиняемом в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. Генпрокуратура хочет взыскать с него 628 млн рублей в качестве возмещения убытков, которые понесло государство из-за неисполнения контракта на заводе «Исеть». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Малик Гайсин был помещен под домашний арест 22 марта. Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу. Пока шло расследование уголовного дела, у Гайсина изъяли в доход государства акции его компаний «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет» (общая стоимость 3 млрд), которые в свою очередь являются акционерами завода «Исеть». После этого на заводе сменился состав совета директоров. Туда вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга. Самого Гайсина с поста гендиректора сняли. Сам Малик Гайсин в суд не пришел Фото: URA.RU

В Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовал суд над бывшим генеральным директором завода «Исеть» Маликом Гайсиным, обвиняемом в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. Генпрокуратура хочет взыскать с него 628 млн рублей в качестве возмещения убытков, которые понесло государство из-за неисполнения контракта на заводе «Исеть». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Малик Гайсин был помещен под домашний арест 22 марта. Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу. Пока шло расследование уголовного дела, у Гайсина изъяли в доход государства акции его компаний «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет» (общая стоимость 3 млрд), которые в свою очередь являются акционерами завода «Исеть». После этого на заводе сменился состав совета директоров. Туда вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга. Самого Гайсина с поста гендиректора сняли.