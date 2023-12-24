В Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовал суд над бывшим генеральным директором завода «Исеть» Маликом Гайсиным, обвиняемом в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. Генпрокуратура хочет взыскать с него 628 млн рублей в качестве возмещения убытков, которые понесло государство из-за неисполнения контракта на заводе «Исеть». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
Малик Гайсин был помещен под домашний арест 22 марта. Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу. Пока шло расследование уголовного дела, у Гайсина изъяли в доход государства акции его компаний «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет» (общая стоимость 3 млрд), которые в свою очередь являются акционерами завода «Исеть». После этого на заводе сменился состав совета директоров. Туда вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга. Самого Гайсина с поста гендиректора сняли.
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