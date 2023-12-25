Пилотный проект по обучению школьников управлению FPV-дронами, планируется реализовать до конца апреля Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Педагог из села Карагай Пермского края Александр Бакринев запускает проект по обучению школьников пилотированию FPV-дронов. Об этом 42-летний учитель физики и астрономии рассказал URA.RU. Идея, объяснил Бакринев, пришла к нему после участия в спецоперации. Пермяк находился в зоне СВО дважды: в 2022 году качестве добровольца батальона «Ахмат» и в 2023 году в составе казачьего батальона «Терек».

«Я, обладая определенными техническими знаниями, очень пригодился на СВО, поскольку хорошо разбираюсь в электронике, робототехнике. На передовой я столкнулся с тем, что у противника взаимодействие дронов и боевых расчетов, артиллерии было очень хорошо отлажено. Поэтому, как только я вернулся в Пермский край, сразу написал письмо в адрес губернатора. Предложил открыть кружки авиа-моделирования, для развития нашей молодежи и подготовки их к защите нашей Родины. Нужно развивать научно-техническое знание и совершенствовать навыки, которые наши дети получают в компьютерных играх, и связывать эти навыки с реальностью для пользы общества в гражданско-нравственном и военно-патриотическом направлении», — пояснил Бакринев. Он добавил, что «сейчас реализуется пилотный проект обучения, который можно масштабировать на регионы».

На данный момент формируется материально-техническая база для начала запуска программы, закупаются дроны и комплектующие к ним. Помощь учителю в реализации его проекта оказывает филиал фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае.