В Архангельске крановщик вызвал скорую помощь на высоту 46 метров

Крановщик из Архангельска вызвал бригаду скорой помощи, когда он находился на высоте в 46 метров. На высоте мужчина почувствовал недомогание и не имел возможности спуститься сам. Об этом рассказали в службе спасения имени Поливаного по области.
«Машинист башенного крана почувствовал ухудшение самочувствия и вызвал себе бригаду скорой помощи. <…> Тот находился на высоте 46 метров и самостоятельно не мог спуститься вниз», — говорится в службе. После того как медики прибыли на место, их встретил спасатель. Вместе они поднялись наверх в кабине крана. Фельдшер осмотрел мужчину. Далее пострадавший был передан остальной бригаде скорой помощи.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.