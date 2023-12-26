В Архангельске крановщик вызвал скорую помощь на высоту 46 метров

26 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

В Архангельске мужчине стало резко плохо и он вызвал бригаду скорой помощи, находясь на высоте в 46 метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крановщик из Архангельска вызвал бригаду скорой помощи, когда он находился на высоте в 46 метров. На высоте мужчина почувствовал недомогание и не имел возможности спуститься сам. Об этом рассказали в службе спасения имени Поливаного по области. «Машинист башенного крана почувствовал ухудшение самочувствия и вызвал себе бригаду скорой помощи. <…> Тот находился на высоте 46 метров и самостоятельно не мог спуститься вниз», — говорится в службе. После того как медики прибыли на место, их встретил спасатель. Вместе они поднялись наверх в кабине крана. Фельдшер осмотрел мужчину. Далее пострадавший был передан остальной бригаде скорой помощи.

Крановщик из Архангельска вызвал бригаду скорой помощи, когда он находился на высоте в 46 метров. На высоте мужчина почувствовал недомогание и не имел возможности спуститься сам. Об этом рассказали в службе спасения имени Поливаного по области. «Машинист башенного крана почувствовал ухудшение самочувствия и вызвал себе бригаду скорой помощи. <…> Тот находился на высоте 46 метров и самостоятельно не мог спуститься вниз», — говорится в службе. После того как медики прибыли на место, их встретил спасатель. Вместе они поднялись наверх в кабине крана. Фельдшер осмотрел мужчину. Далее пострадавший был передан остальной бригаде скорой помощи.