В Архангельске крановщик вызвал скорую помощь на высоту 46 метров

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В Архангельске мужчине стало резко плохо и он вызвал бригаду скорой помощи, находясь на высоте в 46 метров Фото:

Крановщик из Архангельска вызвал бригаду скорой помощи, когда он находился на высоте в 46 метров. На высоте мужчина почувствовал недомогание и не имел возможности спуститься сам. Об этом рассказали в службе спасения имени Поливаного по области.

«Машинист башенного крана почувствовал ухудшение самочувствия и вызвал себе бригаду скорой помощи. <…> Тот находился на высоте 46 метров и самостоятельно не мог спуститься вниз», — говорится в службе. После того как медики прибыли на место, их встретил спасатель. Вместе они поднялись наверх в кабине крана. Фельдшер осмотрел мужчину. Далее пострадавший был передан остальной бригаде скорой помощи.

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Крановщик из Архангельска вызвал бригаду скорой помощи, когда он находился на высоте в 46 метров. На высоте мужчина почувствовал недомогание и не имел возможности спуститься сам. Об этом рассказали в службе спасения имени Поливаного по области. «Машинист башенного крана почувствовал ухудшение самочувствия и вызвал себе бригаду скорой помощи. <…> Тот находился на высоте 46 метров и самостоятельно не мог спуститься вниз», — говорится в службе. После того как медики прибыли на место, их встретил спасатель. Вместе они поднялись наверх в кабине крана. Фельдшер осмотрел мужчину. Далее пострадавший был передан остальной бригаде скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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