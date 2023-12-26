В ХМАО шеф-повара сразятся в кулинарном поединке

26 декабря 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске устроят кулинарный поединок на гастрофестивале «Югренки» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU (фото из архива) Шеф-повара из Ханты-Мансийска сразятся в кулинарном поединке на гастрофестивале «Югренки», который пройдет в рамках проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». Им предстоит удивить своим мастерством не только взрослых, а и детей. Об этом URA.RU сообщила директор Центра молодежных проектов Анна Линкер.



«Гастрофестиваль пройдет в выставочном комплексе „Югра-Экспо“ 4 января. Шеф-повары будут соревноваться между собой в разработке детского меню. Также они приготовят основное новогоднее блюдо и праздничный десерт. Среди жюри, которые оценят блюда, будут и дети», — рассказала Линкер. Кроме того, для детей устроят ледяное шоу с фокусами при помощи азота.



Приглашенным гостем гастрофестиваля станет президент «Сибирской гильдии шеф-поваров и кондитеров» Спиридон Яныгин. «Спиридон приедет со своим сыном Владиславом. Он проведет для поваров мастер-класс по готовке блюд из мяса и рыбы», — добавила Линкер.



Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошел гастрофестиваль «Вкус Югры», на котором горожане попробовали изыски региональной кухни. Площадку посетили более шести тысяч человек.

Шеф-повара из Ханты-Мансийска сразятся в кулинарном поединке на гастрофестивале «Югренки», который пройдет в рамках проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». Им предстоит удивить своим мастерством не только взрослых, а и детей. Об этом URA.RU сообщила директор Центра молодежных проектов Анна Линкер. «Гастрофестиваль пройдет в выставочном комплексе „Югра-Экспо“ 4 января. Шеф-повары будут соревноваться между собой в разработке детского меню. Также они приготовят основное новогоднее блюдо и праздничный десерт. Среди жюри, которые оценят блюда, будут и дети», — рассказала Линкер. Кроме того, для детей устроят ледяное шоу с фокусами при помощи азота. Приглашенным гостем гастрофестиваля станет президент «Сибирской гильдии шеф-поваров и кондитеров» Спиридон Яныгин. «Спиридон приедет со своим сыном Владиславом. Он проведет для поваров мастер-класс по готовке блюд из мяса и рыбы», — добавила Линкер. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошел гастрофестиваль «Вкус Югры», на котором горожане попробовали изыски региональной кухни. Площадку посетили более шести тысяч человек.