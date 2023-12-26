В ХМАО шеф-повара сразятся в кулинарном поединке

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Интервью с основателем Second Luxe Store Алексеем Бариновым. Екатеринбург, шеф, горожане, бистро, блюдо, севиче, ресторан, повар
В Ханты-Мансийске устроят кулинарный поединок на гастрофестивале «Югренки» Фото:

Шеф-повара из Ханты-Мансийска сразятся в кулинарном поединке на гастрофестивале «Югренки», который пройдет в рамках проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». Им предстоит удивить своим мастерством не только взрослых, а и детей. Об этом URA.RU сообщила директор Центра молодежных проектов Анна Линкер.

«Гастрофестиваль пройдет в выставочном комплексе „Югра-Экспо“ 4 января. Шеф-повары будут соревноваться между собой в разработке детского меню. Также они приготовят основное новогоднее блюдо и праздничный десерт. Среди жюри, которые оценят блюда, будут и дети», — рассказала Линкер. Кроме того, для детей устроят ледяное шоу с фокусами при помощи азота.

Приглашенным гостем гастрофестиваля станет президент «Сибирской гильдии шеф-поваров и кондитеров» Спиридон Яныгин. «Спиридон приедет со своим сыном Владиславом. Он проведет для поваров мастер-класс по готовке блюд из мяса и рыбы», — добавила Линкер.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошел гастрофестиваль «Вкус Югры», на котором горожане попробовали изыски региональной кухни. Площадку посетили более шести тысяч человек.

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Шеф-повара из Ханты-Мансийска сразятся в кулинарном поединке на гастрофестивале «Югренки», который пройдет в рамках проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». Им предстоит удивить своим мастерством не только взрослых, а и детей. Об этом URA.RU сообщила директор Центра молодежных проектов Анна Линкер. «Гастрофестиваль пройдет в выставочном комплексе „Югра-Экспо“ 4 января. Шеф-повары будут соревноваться между собой в разработке детского меню. Также они приготовят основное новогоднее блюдо и праздничный десерт. Среди жюри, которые оценят блюда, будут и дети», — рассказала Линкер. Кроме того, для детей устроят ледяное шоу с фокусами при помощи азота. Приглашенным гостем гастрофестиваля станет президент «Сибирской гильдии шеф-поваров и кондитеров» Спиридон Яныгин. «Спиридон приедет со своим сыном Владиславом. Он проведет для поваров мастер-класс по готовке блюд из мяса и рыбы», — добавила Линкер. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошел гастрофестиваль «Вкус Югры», на котором горожане попробовали изыски региональной кухни. Площадку посетили более шести тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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