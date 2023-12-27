Forbes: Потанин может купить основную часть российского сегмента «Яндекса»

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Потанин Владимир, потанин владимир
В сентябре сделки Потанина с «Яндекс» измерялись в десятках миллионов долларов Фото:

Основным покупателем российского пакета акций «Яндекса» является президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» миллиардер Владимир Потанин. Он является вторым богатейшим россиянином. Об этом сообщил Forbes.

«Один из возможных покупателей этих бумаг — президент холдинга „Интеррос“ и ГМК „Норильский никель“ миллиардер Владимир Потанин», — передает издание со ссылкой на собеседника, близкого к «Яндекс». Отмечается, что он является вторым богатейшим россиянином в рейтинге Forbes. Его состояние исчисляется в 23,7 млрд долларов.

По информации источника, к сентябрю объем сделок миллиардера с «Яндекс» измерялся в десятках миллионов долларов. К середине декабря уже было аккумулировано порядка 45% акций Yandex N.V. Данный пакет, который по предположениям принадлежит Потанину, доминирует среди позиций других российских инвесторов.

Ранее ВТБ выразил желание приобрести доли «Яндекса». Он планирует завершить сделку до конца года. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что конкретный размер приобретаемой доли будет обсуждаться в будущем.

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Основным покупателем российского пакета акций «Яндекса» является президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» миллиардер Владимир Потанин. Он является вторым богатейшим россиянином. Об этом сообщил Forbes. «Один из возможных покупателей этих бумаг — президент холдинга „Интеррос“ и ГМК „Норильский никель“ миллиардер Владимир Потанин», — передает издание со ссылкой на собеседника, близкого к «Яндекс». Отмечается, что он является вторым богатейшим россиянином в рейтинге Forbes. Его состояние исчисляется в 23,7 млрд долларов. По информации источника, к сентябрю объем сделок миллиардера с «Яндекс» измерялся в десятках миллионов долларов. К середине декабря уже было аккумулировано порядка 45% акций Yandex N.V. Данный пакет, который по предположениям принадлежит Потанину, доминирует среди позиций других российских инвесторов. Ранее ВТБ выразил желание приобрести доли «Яндекса». Он планирует завершить сделку до конца года. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что конкретный размер приобретаемой доли будет обсуждаться в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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