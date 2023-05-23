ВТБ заинтересовался покупкой доли в «Яндексе»

ВТБ в составе консорциума инвесторов выразил заинтересованность в приобретении доли «Яндекса» и планирует завершить сделку до конца года. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.
«ВТБ в составе консорциума инвесторов готов приобрести долю «Яндекса», — передает слова Костина РИА Новости. Он добавил, что сделка по покупке доли может быть проведена до конца года. Конкретный размер приобретаемой доли будет обсуждаться в дальнейшем, заключил Андрей Костин.
Ранее президент России Владимир Путин согласовал круг возможных покупателей доли российской компании «Яндекс». В список инвесторов вошли миллиардеры Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Владимир Потанин и банк ВТБ. На фоне этого акции «Яндекса» выросли на 12,4%, передает «Общественное телевидение России».
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