ВТБ заинтересовался покупкой доли в «Яндексе»

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Сделка по покупке доли «Яндекса» может состояться до конца года, заявил Андрей Костин Фото:

ВТБ в составе консорциума инвесторов выразил заинтересованность в приобретении доли «Яндекса» и планирует завершить сделку до конца года. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

«ВТБ в составе консорциума инвесторов готов приобрести долю «Яндекса», — передает слова Костина РИА Новости. Он добавил, что сделка по покупке доли может быть проведена до конца года. Конкретный размер приобретаемой доли будет обсуждаться в дальнейшем, заключил Андрей Костин.

Ранее президент России Владимир Путин согласовал круг возможных покупателей доли российской компании «Яндекс». В список инвесторов вошли миллиардеры Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Владимир Потанин и банк ВТБ. На фоне этого акции «Яндекса» выросли на 12,4%, передает «Общественное телевидение России».

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ВТБ в составе консорциума инвесторов выразил заинтересованность в приобретении доли «Яндекса» и планирует завершить сделку до конца года. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. «ВТБ в составе консорциума инвесторов готов приобрести долю «Яндекса», — передает слова Костина РИА Новости. Он добавил, что сделка по покупке доли может быть проведена до конца года. Конкретный размер приобретаемой доли будет обсуждаться в дальнейшем, заключил Андрей Костин. Ранее президент России Владимир Путин согласовал круг возможных покупателей доли российской компании «Яндекс». В список инвесторов вошли миллиардеры Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Владимир Потанин и банк ВТБ. На фоне этого акции «Яндекса» выросли на 12,4%, передает «Общественное телевидение России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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