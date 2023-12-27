27 декабря 2023

Четверо детей, заболевших в тюменском лагере, встретят Новый год в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бсмп, больница
Четверо детей из скандального лагеря в Тюмени проведут новый год в больнице Фото:

Четверо детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, которые отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка», проведут Новый год в больнице. Об этом рассказал губернатор саратовской области Роман Бусаргин.

«Четверо ребят по рекомендации врачей продолжат лечение в Саратове до полного выздоровления. Родители отнеслись с пониманием и дали свое согласие, потому что здоровье ребенка — самое важное», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.

Всех остальных детей уже выписали из больницы. Они отправлены обратно в ЛНР к своим родителям.

В ночь с 20 на 21 декабря с поезда Тюмень — Адлер сняли более 100 детей. Известно, что они возвращались в ЛНР после отдыха в тюменском лагере. Одна из школьниц в поезде потеряла сознание и скончалась. Выяснилось, что среди детей произошла вспышка свиного гриппа. Прокуратура возбудила уголовное дело, а мама погибшей обвинила руководство лагеря в халатности. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал помочь родным умершей школьницы. 22 декабря «Олимпийскую ребячку» временно закрыли.

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Четверо детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, которые отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка», проведут Новый год в больнице. Об этом рассказал губернатор саратовской области Роман Бусаргин. «Четверо ребят по рекомендации врачей продолжат лечение в Саратове до полного выздоровления. Родители отнеслись с пониманием и дали свое согласие, потому что здоровье ребенка — самое важное», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Всех остальных детей уже выписали из больницы. Они отправлены обратно в ЛНР к своим родителям. В ночь с 20 на 21 декабря с поезда Тюмень — Адлер сняли более 100 детей. Известно, что они возвращались в ЛНР после отдыха в тюменском лагере. Одна из школьниц в поезде потеряла сознание и скончалась. Выяснилось, что среди детей произошла вспышка свиного гриппа. Прокуратура возбудила уголовное дело, а мама погибшей обвинила руководство лагеря в халатности. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал помочь родным умершей школьницы. 22 декабря «Олимпийскую ребячку» временно закрыли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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