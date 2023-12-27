Гендиректора пермской компании судят за хищение сотен тысяч рублей из бюджета РФ

Гендиректор компании «Мегалит» Марсель Кумашян обвиняется в мошенничестве

28 декабря 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Уголовное дело рассматривается в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гендиректора пермской компании «Мегалит» Марселя Кумашяна обвиняют в хищении средств из бюджета РФ. По версии следствия, обвиняемый соврал заказчику о выполненных работах, но получил за них деньги. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Перми. «В суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении гендиректора ООО „Мегалит“, обвиняемого в совершении преступления по статье „Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере“. Кумашяну инкриминируется хищение средств, принадлежащих бюджету РФ, в размере 619 458 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием», — указано на сайте. По версии следствия, в январе 2021 года между компанией и МКУ «Благоустройство Ленинского района» был заключен контракт на ремонт ул. Монастырская от ул. Максима Горького до Попова. Общая стоимость работ по договору составила 70 115 405 рублей, а сам контракт действовал до 21 ноября 2021 года. Кумашян сообщил сотрудникам заказчика, что его компания не нанесла дорожную разметку из-за плохой погоды, но обещал сделать это в 2022 году, предложив заказчику оплатить невыполненные работы. После этого обвиняемый предоставил документы, в которых говорилось о выполнении работ, хотя разметка не была нанесена. ООО «Мегалит», как указано на портале СБИС, занимается различными строительными работами, сбором и обработкой сточных вод, торговлей лесоматериалами и другим. В 2022 году доходы компании упали на 199,5 миллиона рублей в сравнении с 2021 годом и составили 68,6 миллиона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гендиректора пермской компании «Мегалит» Марселя Кумашяна обвиняют в хищении средств из бюджета РФ. По версии следствия, обвиняемый соврал заказчику о выполненных работах, но получил за них деньги. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Перми. «В суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении гендиректора ООО „Мегалит“, обвиняемого в совершении преступления по статье „Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере“. Кумашяну инкриминируется хищение средств, принадлежащих бюджету РФ, в размере 619 458 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием», — указано на сайте. По версии следствия, в январе 2021 года между компанией и МКУ «Благоустройство Ленинского района» был заключен контракт на ремонт ул. Монастырская от ул. Максима Горького до Попова. Общая стоимость работ по договору составила 70 115 405 рублей, а сам контракт действовал до 21 ноября 2021 года. Кумашян сообщил сотрудникам заказчика, что его компания не нанесла дорожную разметку из-за плохой погоды, но обещал сделать это в 2022 году, предложив заказчику оплатить невыполненные работы. После этого обвиняемый предоставил документы, в которых говорилось о выполнении работ, хотя разметка не была нанесена. ООО «Мегалит», как указано на портале СБИС, занимается различными строительными работами, сбором и обработкой сточных вод, торговлей лесоматериалами и другим. В 2022 году доходы компании упали на 199,5 миллиона рублей в сравнении с 2021 годом и составили 68,6 миллиона.