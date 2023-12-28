Shot: старшеклассника в Подмосковье задержали при подготовке теракта

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Полигон ТВВИКУ. Тюмень, пистолет, оружие, пм, тт
Школьника курировали на тему покупки огнестрельного оружия, передает Shot Фото:

Старшеклассник пытался организовать нападение на школу с оружием в Подмосковье. Силовики задержали подростка, когда тот пытался купить оружие. Об этом сообщает Shot.

«В подмосковном Егорьевске задержан 15-летний подросток, который собирался напасть с оружием на учеников школы №5. В его телефоне нашли переписку с неизвестным куратором, который давал ему советы, как купить огнестрел», — передают авторы канала. В отношении несовершеннолетнего возбуждено два уголовных дела по факту покушения на убийство двух и более человек, а также подготовки террористического акта. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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Старшеклассник пытался организовать нападение на школу с оружием в Подмосковье. Силовики задержали подростка, когда тот пытался купить оружие. Об этом сообщает Shot. «В подмосковном Егорьевске задержан 15-летний подросток, который собирался напасть с оружием на учеников школы №5. В его телефоне нашли переписку с неизвестным куратором, который давал ему советы, как купить огнестрел», — передают авторы канала. В отношении несовершеннолетнего возбуждено два уголовных дела по факту покушения на убийство двух и более человек, а также подготовки террористического акта. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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