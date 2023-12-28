28 декабря 2023

В России снимут новый фильм про Буратино

© Служба новостей «URA.RU»
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Сломанные и разрисованные фигуры, на бульваре сказок. Тюмень, буратино, бульвар сказок, ново-патрушево
В России экранизируют новую версию фильма «Буратино» Фото:

В России на экраны выйдет новый кинофильм о Буратино. Об этом сообщили в пресс-службе «Фонда кино».

«Фондом кино завершены процедуры отборов на поддержку лидеров отечественного кинопроизводства. Финансирование будет выделено на новую экранизацию „Буратино“ („Водород 2011“)», передает Интерфакс, ссылаясь на информацию представителей «Фонда кино».

В ходе недавнего соцопроса выяснилось, что почти половина зрителей согласились с утверждением, что российское кино стало лучше. Среди основных достижений — разнообразие жанров и выбора, рост качества и количества новых картин для широкой аудитории, передает RT.

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В России на экраны выйдет новый кинофильм о Буратино. Об этом сообщили в пресс-службе «Фонда кино». «Фондом кино завершены процедуры отборов на поддержку лидеров отечественного кинопроизводства. Финансирование будет выделено на новую экранизацию „Буратино“ („Водород 2011“)», передает Интерфакс, ссылаясь на информацию представителей «Фонда кино». В ходе недавнего соцопроса выяснилось, что почти половина зрителей согласились с утверждением, что российское кино стало лучше. Среди основных достижений — разнообразие жанров и выбора, рост качества и количества новых картин для широкой аудитории, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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