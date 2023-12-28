В России снимут новый фильм про Буратино

В России экранизируют новую версию фильма «Буратино»
В России на экраны выйдет новый кинофильм о Буратино. Об этом сообщили в пресс-службе «Фонда кино».
«Фондом кино завершены процедуры отборов на поддержку лидеров отечественного кинопроизводства. Финансирование будет выделено на новую экранизацию „Буратино“ („Водород 2011“)», передает Интерфакс, ссылаясь на информацию представителей «Фонда кино».
В ходе недавнего соцопроса выяснилось, что почти половина зрителей согласились с утверждением, что российское кино стало лучше. Среди основных достижений — разнообразие жанров и выбора, рост качества и количества новых картин для широкой аудитории, передает RT.
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