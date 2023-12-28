Жители Сургута возмущены тем, что в пригороде роллы стоят в два раза дешевле

29 декабря 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Роллы в Сургуте обходятся в два раза дороже Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Сургута возмущены разницей в ценах на роллы в городе и в ближайших городах. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков. «Решили с коллегами заказать роллы. Зашли на сайт „Мистер ролл“ и удивились. Цены были наполовину ниже. Позже поняли, что это стоимость для Лянтора и Нижнесортымского. Только вот мы не понимаем, почему в городах, которые находятся на удалении от главных трасс и транспортных узлов, роллы стоят дешевле в два раза, чем в Сургуте, где находится основной логистический узел. По идее должно быть наоборот», — сообщил Носков. За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию Мистер ролл. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО пожаловались губернатору Наталье Комаровой на разницу в ценах на бензин в разных городах округа. На встрече с жителями Нефтеюганска главу региона попросили разобраться, почему бензин в Нефтеюганске на несколько рублей дороже, чем в Сургуте.

Жители Сургута возмущены разницей в ценах на роллы в городе и в ближайших городах. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков. «Решили с коллегами заказать роллы. Зашли на сайт „Мистер ролл“ и удивились. Цены были наполовину ниже. Позже поняли, что это стоимость для Лянтора и Нижнесортымского. Только вот мы не понимаем, почему в городах, которые находятся на удалении от главных трасс и транспортных узлов, роллы стоят дешевле в два раза, чем в Сургуте, где находится основной логистический узел. По идее должно быть наоборот», — сообщил Носков. За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию Мистер ролл. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО пожаловались губернатору Наталье Комаровой на разницу в ценах на бензин в разных городах округа. На встрече с жителями Нефтеюганска главу региона попросили разобраться, почему бензин в Нефтеюганске на несколько рублей дороже, чем в Сургуте.