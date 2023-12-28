28 декабря 2023

Жители Сургута возмущены тем, что в пригороде роллы стоят в два раза дешевле

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Тануки. Екатеринбург, суши, палочки, роллы, палочки для еды
Роллы в Сургуте обходятся в два раза дороже Фото:

Жители Сургута возмущены разницей в ценах на роллы в городе и в ближайших городах. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков.

«Решили с коллегами заказать роллы. Зашли на сайт „Мистер ролл“ и удивились. Цены были наполовину ниже. Позже поняли, что это стоимость для Лянтора и Нижнесортымского. Только вот мы не понимаем, почему в городах, которые находятся на удалении от главных трасс и транспортных узлов, роллы стоят дешевле в два раза, чем в Сургуте, где находится основной логистический узел. По идее должно быть наоборот», — сообщил Носков.

За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию Мистер ролл. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО пожаловались губернатору Наталье Комаровой на разницу в ценах на бензин в разных городах округа. На встрече с жителями Нефтеюганска главу региона попросили разобраться, почему бензин в Нефтеюганске на несколько рублей дороже, чем в Сургуте.

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Жители Сургута возмущены разницей в ценах на роллы в городе и в ближайших городах. Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков. «Решили с коллегами заказать роллы. Зашли на сайт „Мистер ролл“ и удивились. Цены были наполовину ниже. Позже поняли, что это стоимость для Лянтора и Нижнесортымского. Только вот мы не понимаем, почему в городах, которые находятся на удалении от главных трасс и транспортных узлов, роллы стоят дешевле в два раза, чем в Сургуте, где находится основной логистический узел. По идее должно быть наоборот», — сообщил Носков. За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию Мистер ролл. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО пожаловались губернатору Наталье Комаровой на разницу в ценах на бензин в разных городах округа. На встрече с жителями Нефтеюганска главу региона попросили разобраться, почему бензин в Нефтеюганске на несколько рублей дороже, чем в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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