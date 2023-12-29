В 2023 году спрос на покупку складских помещений вырос на 18%, а на аренду — на 13% Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинской области в декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 спрос на покупку складских помещений вырос на 18%, а на аренду — на 13%. Трендом года стала более мелкая «нарезка» помещений, рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Спрос на покупку складов в Челябинской области в 2023 году вырос на 18%, брать складские помещения в аренду стали на 13% чаще. Ключевой тренд 2023-го — более мелкая „нарезка“ помещений», — сообщили в пресс-службе.

Аналитики отметили, в Челябинской области в 2023 году сократилось число предложений на рынке аренды. При этом количество продаваемых складов увеличилось только на 4%. В регионе средний размер складов составляет тысячу квадратных метров. Средняя стоимость складской недвижимости — 7 000 рублей за квадратный метр. При этом за аренду складской недвижимости в среднем просят 150 рублей за квадрат. А средняя площадь складов, которые берут в аренду в Челябинской области — 300 квадратных метров.

Как объяснила руководитель продаж категории коммерческой недвижимости «Авито» по РФ Виктория Сафронова, в Челябинской области, как и в других регионах РФ, 2023 год для рынка складов был очень активным — закрылось большое количество сделок как в сегменте продажи, так и аренды подобных коммерческих помещений. Маркетплейсы продолжают формировать основной спрос на такие объекты и выступают катализатором роста цен на рынке.

В 2023 году ключевым трендом стала более мелкая «нарезка» помещений. Складские помещения меньшей площади как тренд может в России остаться надолго, поскольку подобная тенденция также прослеживается и в новых проектах застройщиков.

В регионе средняя площадь складских помещений — тысяча квадратных метров, при этом средняя стоимость складов составляет 7 тысяч рублей за квадратный метр. Инфографика: пресс-служба «Авито-Недвижимость»