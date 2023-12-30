Перед праздниками три жителя Пермского края потеряли семь миллионов рублей

31 декабря 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Пермяки потеряли свои сбережения, доверившись мошенникам Фото: Алексей Гущин © URA.RU В канун новогодних праздников три жителя Пермского края лишились порядка семи миллионов рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «За несколько дней декабря на уловки мошенников попались трое жителей Прикамья от 45 до 58 лет. В общей сложности они перечислили на „безопасные“ счета порядка семи миллионов рублей», — написано на сайте ведомства. В полиции отмечают, что из-за предновогодней суеты бдительность и осторожность граждан значительно снижается. Этим пользуются злоумышленники. По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела.

В канун новогодних праздников три жителя Пермского края лишились порядка семи миллионов рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «За несколько дней декабря на уловки мошенников попались трое жителей Прикамья от 45 до 58 лет. В общей сложности они перечислили на „безопасные“ счета порядка семи миллионов рублей», — написано на сайте ведомства. В полиции отмечают, что из-за предновогодней суеты бдительность и осторожность граждан значительно снижается. Этим пользуются злоумышленники. По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела.