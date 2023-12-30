Перед праздниками три жителя Пермского края потеряли семь миллионов рублей

Пермяки потеряли свои сбережения, доверившись мошенникам
В канун новогодних праздников три жителя Пермского края лишились порядка семи миллионов рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«За несколько дней декабря на уловки мошенников попались трое жителей Прикамья от 45 до 58 лет. В общей сложности они перечислили на „безопасные“ счета порядка семи миллионов рублей», — написано на сайте ведомства.
В полиции отмечают, что из-за предновогодней суеты бдительность и осторожность граждан значительно снижается. Этим пользуются злоумышленники. По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела.
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