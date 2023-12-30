30 декабря 2023
29 декабря 2023

Перед праздниками три жителя Пермского края потеряли семь миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, денежный веер, деньги, пять тысяч, рубли
Пермяки потеряли свои сбережения, доверившись мошенникам Фото:

В канун новогодних праздников три жителя Пермского края лишились порядка семи миллионов рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«За несколько дней декабря на уловки мошенников попались трое жителей Прикамья от 45 до 58 лет. В общей сложности они перечислили на „безопасные“ счета порядка семи миллионов рублей», — написано на сайте ведомства.

В полиции отмечают, что из-за предновогодней суеты бдительность и осторожность граждан значительно снижается. Этим пользуются злоумышленники. По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела.

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В канун новогодних праздников три жителя Пермского края лишились порядка семи миллионов рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «За несколько дней декабря на уловки мошенников попались трое жителей Прикамья от 45 до 58 лет. В общей сложности они перечислили на „безопасные“ счета порядка семи миллионов рублей», — написано на сайте ведомства. В полиции отмечают, что из-за предновогодней суеты бдительность и осторожность граждан значительно снижается. Этим пользуются злоумышленники. По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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