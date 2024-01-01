Зеленский определил задачи ВСУ против России на 2024 год

The Economist: Зеленский обозначил «защиту» востока задачей ВСУ на 2024 год

02 января 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Зеленский больше не устанавливает временных рамок Фото: Официальный сайт президента Украины Защитить восток, критически важную инфраструктуру страны, оборонять города, в том числе Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев — такие цели обозначены для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2024 год. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью The Economist. «Задачей для ВСУ будет защита востока, оборона важных городов, востока и юга, Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, и защита критической инфраструктуры страны», — рассказал Зеленский. При этом он был менее откровенен в планах на востоке и юге. Стратегическая цель — расширить границы Украины — не изменилась, но теперь Зеленский не устанавливает временных рамок и не обещает, какое количество территории захватит. Зеленский заявил, что военное руководство представило ему план боевых действий Украины на 2024 год. Об этом он написал в своем telegram-канале. Зеленский добавил, что заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, глав Генштаба и ГУР МО Украины, пишет RT.

Защитить восток, критически важную инфраструктуру страны, оборонять города, в том числе Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев — такие цели обозначены для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2024 год. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью The Economist. «Задачей для ВСУ будет защита востока, оборона важных городов, востока и юга, Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, и защита критической инфраструктуры страны», — рассказал Зеленский. При этом он был менее откровенен в планах на востоке и юге. Стратегическая цель — расширить границы Украины — не изменилась, но теперь Зеленский не устанавливает временных рамок и не обещает, какое количество территории захватит. Зеленский заявил, что военное руководство представило ему план боевых действий Украины на 2024 год. Об этом он написал в своем telegram-канале. Зеленский добавил, что заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, глав Генштаба и ГУР МО Украины, пишет RT.