01 января 2024

Зеленский определил задачи ВСУ против России на 2024 год

The Economist: Зеленский обозначил «защиту» востока задачей ВСУ на 2024 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский больше не устанавливает временных рамок Фото:

Защитить восток, критически важную инфраструктуру страны, оборонять города, в том числе Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев — такие цели обозначены для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2024 год. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью The Economist.

«Задачей для ВСУ будет защита востока, оборона важных городов, востока и юга, Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, и защита критической инфраструктуры страны», — рассказал Зеленский. При этом он был менее откровенен в планах на востоке и юге. Стратегическая цель — расширить границы Украины — не изменилась, но теперь Зеленский не устанавливает временных рамок и не обещает, какое количество территории захватит.

Зеленский заявил, что военное руководство представило ему план боевых действий Украины на 2024 год. Об этом он написал в своем telegram-канале. Зеленский добавил, что заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, глав Генштаба и ГУР МО Украины, пишет RT.

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Защитить восток, критически важную инфраструктуру страны, оборонять города, в том числе Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев — такие цели обозначены для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2024 год. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью The Economist. «Задачей для ВСУ будет защита востока, оборона важных городов, востока и юга, Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, и защита критической инфраструктуры страны», — рассказал Зеленский. При этом он был менее откровенен в планах на востоке и юге. Стратегическая цель — расширить границы Украины — не изменилась, но теперь Зеленский не устанавливает временных рамок и не обещает, какое количество территории захватит. Зеленский заявил, что военное руководство представило ему план боевых действий Украины на 2024 год. Об этом он написал в своем telegram-канале. Зеленский добавил, что заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, глав Генштаба и ГУР МО Украины, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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