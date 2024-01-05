Дизайнер из Златоуста анимировал часть студии программы «Новогодний миллиард»

Дизайнер из Златоуста (Челябинская область) Максим Греков анимировал часть студии программы «Новогодний миллиард» на телеканале НТВ. Информацию об этом URA.RU подтвердили в студии Main Production.
«Дизайнер студии Максим Греков осуществил производство 2D контента для серии телевизионных программ канала НТВ. Он разработал визуальную концепцию фонов для виртуальной студии», — рассказал креативный директор Main Production Александр Ноландт. Как стало известно URA.RU, Максим делал анимацию экранов и пола с названием передачи «Новогодний миллиард».
Ранее другой челябинец Максим Буренков стал участником финальной серии игр «Что? Где? Когда?». Вопрос Максима выбрали из тысячи и пригласили его на финальную игру.
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