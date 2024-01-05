05 января 2024

Дизайнер из Златоуста анимировал часть студии программы «Новогодний миллиард»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дизайнер из Златоуста сделал 2D контент для серии телевизионных программ канала НТВ Фото:

Дизайнер из Златоуста (Челябинская область) Максим Греков анимировал часть студии программы «Новогодний миллиард» на телеканале НТВ. Информацию об этом URA.RU подтвердили в студии Main Production.

«Дизайнер студии Максим Греков осуществил производство 2D контента для серии телевизионных программ канала НТВ. Он разработал визуальную концепцию фонов для виртуальной студии», — рассказал креативный директор Main Production Александр Ноландт. Как стало известно URA.RU, Максим делал анимацию экранов и пола с названием передачи «Новогодний миллиард».

Ранее другой челябинец Максим Буренков стал участником финальной серии игр «Что? Где? Когда?». Вопрос Максима выбрали из тысячи и пригласили его на финальную игру.

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Дизайнер из Златоуста (Челябинская область) Максим Греков анимировал часть студии программы «Новогодний миллиард» на телеканале НТВ. Информацию об этом URA.RU подтвердили в студии Main Production. «Дизайнер студии Максим Греков осуществил производство 2D контента для серии телевизионных программ канала НТВ. Он разработал визуальную концепцию фонов для виртуальной студии», — рассказал креативный директор Main Production Александр Ноландт. Как стало известно URA.RU, Максим делал анимацию экранов и пола с названием передачи «Новогодний миллиард». Ранее другой челябинец Максим Буренков стал участником финальной серии игр «Что? Где? Когда?». Вопрос Максима выбрали из тысячи и пригласили его на финальную игру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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