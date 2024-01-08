В Госдуме обратили внимание на свердловчанку, которую избили за жалобу на снег

Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал разобраться в истории жительницы Североуральска (Свердловская область), которую избили за то, что она поставила провокационные таблички с обращением к властям. Об этом Хинштейн заявил в своем telegram-канале.
«Требую детально разобраться в этой истории и наказать виновных. Такие ситуации замалчивать нельзя, так же, как и поднимать руку на наших женщин», — написал Александр Хинштейн.
Ранее свердловчанка рассказала, что ее «оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо» и заставили извиняться за табличку на снегу. В полиции подтвердили слова свердловчанки, возбуждено административное дело по статье «Побои». Однако в разговоре с главой города Светланой Мироновой обвиняемый мужчина не подтвердил информацию.
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