В Госдуме обратили внимание на свердловчанку, которую избили за жалобу на снег

Александр Хинштейн призвал разобраться в деле избитой за жалобу свердловчанки
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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, хинштейн александр, портрет
Александр Хинштейн призвал не замалчивать ситуацию и наказать виновных Фото:

Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал разобраться в истории жительницы Североуральска (Свердловская область), которую избили за то, что она поставила провокационные таблички с обращением к властям. Об этом Хинштейн заявил в своем telegram-канале.

«Требую детально разобраться в этой истории и наказать виновных. Такие ситуации замалчивать нельзя, так же, как и поднимать руку на наших женщин», — написал Александр Хинштейн.

Ранее свердловчанка рассказала, что ее «оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо» и заставили извиняться за табличку на снегу. В полиции подтвердили слова свердловчанки, возбуждено административное дело по статье «Побои». Однако в разговоре с главой города Светланой Мироновой обвиняемый мужчина не подтвердил информацию.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал разобраться в истории жительницы Североуральска (Свердловская область), которую избили за то, что она поставила провокационные таблички с обращением к властям. Об этом Хинштейн заявил в своем telegram-канале. «Требую детально разобраться в этой истории и наказать виновных. Такие ситуации замалчивать нельзя, так же, как и поднимать руку на наших женщин», — написал Александр Хинштейн. Ранее свердловчанка рассказала, что ее «оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо» и заставили извиняться за табличку на снегу. В полиции подтвердили слова свердловчанки, возбуждено административное дело по статье «Побои». Однако в разговоре с главой города Светланой Мироновой обвиняемый мужчина не подтвердил информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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