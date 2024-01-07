Глава Североуральска отреагировала на избиение свердловчанки из-за жалобы

Глава Североуральского городского округа (Свердловская область) Светлана Миронова рассказала, что мужчина, которому предъявили обвинение в избиении женщины за то, что она установила провокационные таблички с обращением на куче неубранного снега, не подтвердил информацию. Об этом Миронова сообщила на своей официальной странице «ВКонтакте».
«В социальных сетях и СМИ появилась информация об избиении женщины „подрядчиком“, якобы почетным гражданином города (человек о ком идет речь, таковым не является), чье имя было на табличке. Я общалась с гражданином, которому предъявляются обвинения, он информацию не подтвердил», — написала Миронова.
Она уточнила, что компетентные органы занимаются расследованием по делу — ситуацию анализируют специалисты ОМВД. Миронова также отметила, что сами снежные кучи образовались из-за смены подрядчика, ответственного за содержание дорог микрорайона Южный.
Ранее жительница Североуральска Татьяна Черная заявила, что двое мужчин «оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо» женщине за установку табличек с обращением к властям. Сотрудники полиции опросили потерпевшую и лицо, которое женщина указывает как нападавшего. Возбуждено административное дело, которое может перерасти в уголовное.
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