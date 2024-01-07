Глава Североуральска отреагировала на избиение свердловчанки из-за жалобы

08 января 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Конфликт начался из-за провокационных табличек, установленных на куче снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Североуральского городского округа (Свердловская область) Светлана Миронова рассказала, что мужчина, которому предъявили обвинение в избиении женщины за то, что она установила провокационные таблички с обращением на куче неубранного снега, не подтвердил информацию. Об этом Миронова сообщила на своей официальной странице «ВКонтакте». «В социальных сетях и СМИ появилась информация об избиении женщины „подрядчиком“, якобы почетным гражданином города (человек о ком идет речь, таковым не является), чье имя было на табличке. Я общалась с гражданином, которому предъявляются обвинения, он информацию не подтвердил», — написала Миронова. Она уточнила, что компетентные органы занимаются расследованием по делу — ситуацию анализируют специалисты ОМВД. Миронова также отметила, что сами снежные кучи образовались из-за смены подрядчика, ответственного за содержание дорог микрорайона Южный. Ранее жительница Североуральска Татьяна Черная заявила, что двое мужчин «оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо» женщине за установку табличек с обращением к властям. Сотрудники полиции опросили потерпевшую и лицо, которое женщина указывает как нападавшего. Возбуждено административное дело, которое может перерасти в уголовное.

Глава Североуральского городского округа (Свердловская область) Светлана Миронова рассказала, что мужчина, которому предъявили обвинение в избиении женщины за то, что она установила провокационные таблички с обращением на куче неубранного снега, не подтвердил информацию. Об этом Миронова сообщила на своей официальной странице «ВКонтакте». «В социальных сетях и СМИ появилась информация об избиении женщины „подрядчиком“, якобы почетным гражданином города (человек о ком идет речь, таковым не является), чье имя было на табличке. Я общалась с гражданином, которому предъявляются обвинения, он информацию не подтвердил», — написала Миронова. Она уточнила, что компетентные органы занимаются расследованием по делу — ситуацию анализируют специалисты ОМВД. Миронова также отметила, что сами снежные кучи образовались из-за смены подрядчика, ответственного за содержание дорог микрорайона Южный. Ранее жительница Североуральска Татьяна Черная заявила, что двое мужчин «оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо» женщине за установку табличек с обращением к властям. Сотрудники полиции опросили потерпевшую и лицо, которое женщина указывает как нападавшего. Возбуждено административное дело, которое может перерасти в уголовное.