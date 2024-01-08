08 января 2024
07 января 2024

Прокуратура обязала оснастить носилками пермские ФАПы

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондиционеры на главных улицах города. Пермь, прокуратура пермского края, кондиционеры
Пермская краевая прокуратура нашла нарушения при оснащении ФАП Фото:

Прокуратура Ильинского района Пермского края обратилась в суд, чтобы добиться оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) необходимым оборудованием, в том числе носилками и теплыми одеялами. Информация об этом опубликована на сайте Ильинского районного суда.

«Суд решил требования прокурора Ильинского района удовлетворить. ФАПы в деревне Комариха и селе Кривец необходимо оснастить носилками и одеялом с подогревом», — указано в судебных материалах.

Ранее прокуратура Пермского края сообщила о том, что администрация Гаинского района нарушила законодательство при заключении контрактов по оснащению фельдшерско-акушерских пунктов. Мэрия не провела конкурс и раздробила госзаказ.

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Прокуратура Ильинского района Пермского края обратилась в суд, чтобы добиться оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) необходимым оборудованием, в том числе носилками и теплыми одеялами. Информация об этом опубликована на сайте Ильинского районного суда. «Суд решил требования прокурора Ильинского района удовлетворить. ФАПы в деревне Комариха и селе Кривец необходимо оснастить носилками и одеялом с подогревом», — указано в судебных материалах. Ранее прокуратура Пермского края сообщила о том, что администрация Гаинского района нарушила законодательство при заключении контрактов по оснащению фельдшерско-акушерских пунктов. Мэрия не провела конкурс и раздробила госзаказ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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