Прокуратура обязала оснастить носилками пермские ФАПы

Прокуратура Ильинского района Пермского края обратилась в суд, чтобы добиться оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) необходимым оборудованием, в том числе носилками и теплыми одеялами. Информация об этом опубликована на сайте Ильинского районного суда.
«Суд решил требования прокурора Ильинского района удовлетворить. ФАПы в деревне Комариха и селе Кривец необходимо оснастить носилками и одеялом с подогревом», — указано в судебных материалах.
Ранее прокуратура Пермского края сообщила о том, что администрация Гаинского района нарушила законодательство при заключении контрактов по оснащению фельдшерско-акушерских пунктов. Мэрия не провела конкурс и раздробила госзаказ.
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