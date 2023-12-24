24 декабря 2023

Мэрия в Пермском крае заключила госконтракт без конкурса

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Чиновники также раздробили контракт при едином поставщике Фото:

Администрация Гаинского района (Пермский край) нарушила законодательство при заключении контрактов по оснащению фельдшерско-акушерских пунктов. Мэрия не провела конкурс и раздробила госзаказ. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Установлено, что муниципалитет заключил 4 контракта по оснащению модульных ФАПов в населенных пунктах Сейва и Серебрянка. Выяснилось, что договоры были оформлены без проведения конкурсных процедур, а также имели фактическую направленность на достижение единой цели и заключены в один день с одними и теми же лицами по единой форме», — говорится на сайте.

По итогам прокурорской проверки в отношении главы было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (нарушение при заключении контрактов). Виновному назначено административное наказание, решение суда пока не вступило в законную силу.

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Администрация Гаинского района (Пермский край) нарушила законодательство при заключении контрактов по оснащению фельдшерско-акушерских пунктов. Мэрия не провела конкурс и раздробила госзаказ. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Установлено, что муниципалитет заключил 4 контракта по оснащению модульных ФАПов в населенных пунктах Сейва и Серебрянка. Выяснилось, что договоры были оформлены без проведения конкурсных процедур, а также имели фактическую направленность на достижение единой цели и заключены в один день с одними и теми же лицами по единой форме», — говорится на сайте. По итогам прокурорской проверки в отношении главы было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (нарушение при заключении контрактов). Виновному назначено административное наказание, решение суда пока не вступило в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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