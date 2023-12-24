Мэрия в Пермском крае заключила госконтракт без конкурса

Администрация Гаинского района (Пермский край) нарушила законодательство при заключении контрактов по оснащению фельдшерско-акушерских пунктов. Мэрия не провела конкурс и раздробила госзаказ. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.
«Установлено, что муниципалитет заключил 4 контракта по оснащению модульных ФАПов в населенных пунктах Сейва и Серебрянка. Выяснилось, что договоры были оформлены без проведения конкурсных процедур, а также имели фактическую направленность на достижение единой цели и заключены в один день с одними и теми же лицами по единой форме», — говорится на сайте.
По итогам прокурорской проверки в отношении главы было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (нарушение при заключении контрактов). Виновному назначено административное наказание, решение суда пока не вступило в законную силу.
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