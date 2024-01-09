В сметане челябинского производителя нашли небезопасные компоненты

Декларацию на сметану отозвали, а информацию направили в правоохранительные органы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сметане «Камэllа» произведенной в Челябинской области обнаружили превышение метиловых эфиров и растительные жиры. Декларацию на сметану отозвали, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пробах сметаны 15% и 20% „Камэllа“ производителя „Оптовые решения“ (Челябинская область, Увельский район) согласно протоколам испытаний выявлено несоответствие. Такие продукты считаются некачественными и опасными, изымаются из оборота и подлежат утилизации или уничтожению», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Пробы были отобраны в войсковой части Оренбургской области и одной из клинических больниц Челябинска. Испытания установили несоответствие жирно-кислотному составу, превышение долей метиловых эфиров и наличие растительных жиров. В ведомстве акцентировали внимание на том, что сметана поступала в соцучреждения, где население лишено возможности выбирать продукты. При этом фальсификат имеет пониженную пищевую ценность и не насыщает организм необходимыми веществами.

Предприятию объявлено предостережение. Декларацию на сметану признали недействительной. Ведомство попросило правоохранительные органы Челябинской области провести проверку работы предприятия. URA.RU направило официальный запрос ООО «Оптовые решения». Ответ будет опубликован после получения.