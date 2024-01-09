Жительница Магнитогорска насмерть избила свою подругу за сплетни

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области местная жительница обвиняется в избиении подруги, в результате чего та скончалась. Об этом 9 января URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия, в августе 2023 года жительница Магнитогорска в состоянии алкогольного опьянения пришла к своей подруге. В квартире она нанесла потерпевшей удары ногой по голове. Женщина скончалась спустя полтора месяца в больнице», — уточнили в пресс-службе.

По данным URA.RU, поводом конфликта стали сплетни, которые распускала погибшая. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд.