Челябинские семьи онкобольных детей собрались на «Играх храбрых»

В Челябинской области прошел юбилейный, пятый спортивный праздник «Игры храбрых» для семей, которые столкнулись с онкологическим заболеванием ребенка. Мероприятие организовал благотворительный фонд «Искорка».
«В минувшую субботу в загородном оздоровительном комплексе „Лесная застава“ состоялся пятый юбилейный семейный спортивный праздник „Игры храбрых“. Мероприятие стало символом единения и силы духа, собрав 154 семьи, то есть более 550 участников, а также 70 волонтеров», — уточнили в фонде.
Семьям предложили спортивный праздник на тему сказов Бажова, разменной валютой в которых стали камни-самоцветы. Как отметила учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер, фонд уже 35 лет поддерживает детей со сложными диагнозами и поблагодарила всех, кто не теряет надежды на этом тяжелом пути.
«Фонд вырос из маминого сердца, столкнувшегося с бедой. И квест, который проходят семьи на Играх храбрых, доказывает, что они способны на всё, все самоцветы Урала в их руках», — добавила Ирина Текслер.
Она пожелала здоровья и побед над всеми невзгодами. В свою очередь региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова подчеркнула важность участия в мероприятии уже выздоровевших деток.
