05 октября 2025

Контроль на челябинской границе оставил москвичей без изюма из Афганистана. Фото

Афганский изюм не смог добраться до столов жителей Подмосковья
Афганский изюм не смог добраться до столов жителей Подмосковья Фото:

Проверка Россельхознадзора на челябинской границе лишила жителей Московской области возможности купить 20 тонн изюма из Казахстана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушения стали преградой для доставки в Россию также и других фруктов.

«Машина с 20 тоннами изюма афганского происхождения следовала из Костанайской области (Казахстан) в Московскую область. Досмотр показал, что в маркировке подкарантинной продукции нет информация о месте происхождения», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Помимо изюма, проверяющие остановили еще одну партию фруктов общим весом 0,8 тонны. Груз следовал из Таджикистана в Сургут. На сушеных абрикосах, свежих гранатах, айве и хурме маркировка полностью отсутствовала.

В отношении водителей обоих транспортных средств составили административные протоколы. Забракованная продукция под контролем инспекторов вернулась на территорию Казахстана.

На границе пришлось развернуть две партии зарубежных ягод и фруктов
На границе пришлось развернуть две партии зарубежных ягод и фруктов
Фото:

