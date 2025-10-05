Проверка Россельхознадзора на челябинской границе лишила жителей Московской области возможности купить 20 тонн изюма из Казахстана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушения стали преградой для доставки в Россию также и других фруктов.
«Машина с 20 тоннами изюма афганского происхождения следовала из Костанайской области (Казахстан) в Московскую область. Досмотр показал, что в маркировке подкарантинной продукции нет информация о месте происхождения», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Помимо изюма, проверяющие остановили еще одну партию фруктов общим весом 0,8 тонны. Груз следовал из Таджикистана в Сургут. На сушеных абрикосах, свежих гранатах, айве и хурме маркировка полностью отсутствовала.
В отношении водителей обоих транспортных средств составили административные протоколы. Забракованная продукция под контролем инспекторов вернулась на территорию Казахстана.
