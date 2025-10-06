В День учителя челябинский депутат Государственной Думы РФ Яна Лантратова передала школе в Ясиноватой 1,5 млн рублей на строительство спортивной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.
«Благодаря главе комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Яне Лантратовой в школе №7 города Ясиноватая (ДНР), подшефного Челябинской области, будет современная спортивная площадка. Депутат помогла собрать для этого необходимые 1,5 млн рублей и в День учителя передала школе подарок», — сообщили в пресс-службе Лантратовой.
Лантратова с 2022 года регулярно посещает школу, в том числе в составе делегации губернатора Челябинской области Алексея Текслера. За три года регион помог восстановить школу, починить крышу, установить окна, сделать хороший ремонт, оборудовать столовую, актовый зал, медицинский кабинет, музей и так далее. Оставалась лишь спортивная площадка, строительство которой на себя взяла депутат. Ей удалось собрать нужную для этого сумму.
«Помню эту школу разбитой, после обстрелов. Что меня удивило еще тогда — уникальный сад, разбитый во дворе учебного заведения. Всегда цветущий, поражающий красотой и ароматами. Там есть даже грядки с клубникой, которую выращивают для детей. Растет и елочка, посаженная нашим губернатором Алексеем Текслером. Учителя своими силами смастерили из шин игровую площадку, а рисунками и узорами на стенах попытались скрыть следы от пуль. Школе очень не хватало хорошей спортивной площадки, чтобы дети могли заниматься физкультурой на улице и ставить новые рекорды. Задалась целью помочь», — сообщила Лантратова.
В ближайшее время начнутся строительные работы. Уже в этом учебном году у ребят появится новая площадка.
«Благодарю педагогов и руководство школы за их любовь к детям и верность своему делу. Отдельные слова благодарности — Русской медной компании и лично Игорю Алтушкину, что помог воплотить мечту ребят», — отметила депутат.
