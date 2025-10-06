Челябинский депутат Госдумы Лантратова собрала деньги для школы в ДНР. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яна Лантратова собрала необходимую на строительство спортплощадки сумму
Яна Лантратова собрала необходимую на строительство спортплощадки сумму Фото:

В День учителя челябинский депутат Государственной Думы РФ Яна Лантратова передала школе в Ясиноватой 1,5 млн рублей на строительство спортивной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

«Благодаря главе комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Яне Лантратовой в школе №7 города Ясиноватая (ДНР), подшефного Челябинской области, будет современная спортивная площадка. Депутат помогла собрать для этого необходимые 1,5 млн рублей и в День учителя передала школе подарок», — сообщили в пресс-службе Лантратовой.

Лантратова с 2022 года регулярно посещает школу, в том числе в составе делегации губернатора Челябинской области Алексея Текслера. За три года регион помог восстановить школу, починить крышу, установить окна, сделать хороший ремонт, оборудовать столовую, актовый зал, медицинский кабинет, музей и так далее. Оставалась лишь спортивная площадка, строительство которой на себя взяла депутат. Ей удалось собрать нужную для этого сумму.

«Помню эту школу разбитой, после обстрелов. Что меня удивило еще тогда — уникальный сад, разбитый во дворе учебного заведения. Всегда цветущий, поражающий красотой и ароматами. Там есть даже грядки с клубникой, которую выращивают для детей. Растет и елочка, посаженная нашим губернатором Алексеем Текслером. Учителя своими силами смастерили из шин игровую площадку, а рисунками и узорами на стенах попытались скрыть следы от пуль. Школе очень не хватало хорошей спортивной площадки, чтобы дети могли заниматься физкультурой на улице и ставить новые рекорды. Задалась целью помочь», — сообщила Лантратова.

В ближайшее время начнутся строительные работы. Уже в этом учебном году у ребят появится новая площадка.

«Благодарю педагогов и руководство школы за их любовь к детям и верность своему делу. Отдельные слова благодарности — Русской медной компании и лично Игорю Алтушкину, что помог воплотить мечту ребят», — отметила депутат.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В День учителя челябинский депутат Государственной Думы РФ Яна Лантратова передала школе в Ясиноватой 1,5 млн рублей на строительство спортивной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе депутата. «Благодаря главе комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Яне Лантратовой в школе №7 города Ясиноватая (ДНР), подшефного Челябинской области, будет современная спортивная площадка. Депутат помогла собрать для этого необходимые 1,5 млн рублей и в День учителя передала школе подарок», — сообщили в пресс-службе Лантратовой. Лантратова с 2022 года регулярно посещает школу, в том числе в составе делегации губернатора Челябинской области Алексея Текслера. За три года регион помог восстановить школу, починить крышу, установить окна, сделать хороший ремонт, оборудовать столовую, актовый зал, медицинский кабинет, музей и так далее. Оставалась лишь спортивная площадка, строительство которой на себя взяла депутат. Ей удалось собрать нужную для этого сумму. «Помню эту школу разбитой, после обстрелов. Что меня удивило еще тогда — уникальный сад, разбитый во дворе учебного заведения. Всегда цветущий, поражающий красотой и ароматами. Там есть даже грядки с клубникой, которую выращивают для детей. Растет и елочка, посаженная нашим губернатором Алексеем Текслером. Учителя своими силами смастерили из шин игровую площадку, а рисунками и узорами на стенах попытались скрыть следы от пуль. Школе очень не хватало хорошей спортивной площадки, чтобы дети могли заниматься физкультурой на улице и ставить новые рекорды. Задалась целью помочь», — сообщила Лантратова. В ближайшее время начнутся строительные работы. Уже в этом учебном году у ребят появится новая площадка. «Благодарю педагогов и руководство школы за их любовь к детям и верность своему делу. Отдельные слова благодарности — Русской медной компании и лично Игорю Алтушкину, что помог воплотить мечту ребят», — отметила депутат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...