«Подвальный бандит»: челябинец попался на серии краж вентилей из подвалов домов

Челябинец похитил из подвалов жилых домов свыше 50 латунных вентилей
Мужчина похитил из подвалов более 50 латунных вентилей
Мужчина похитил из подвалов более 50 латунных вентилей Фото:

В Челябинске представители управкомпаний обратились в полицию с заявлением: неизвестный похитил вентили из подвалов жилых домов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, удалось оперативно установить и задержать «подвального бандита».

«Полицейские установили причастность задержанного к совершению четырех краж, в ходе которых было похищено более 50 латунных вентилей из подвалов жилых домов Металлургического района. Похищенное мужчина сбывал в пункт приема металлолома», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

