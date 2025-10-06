«Подвальный бандит»: челябинец попался на серии краж вентилей из подвалов домов

В Челябинске представители управкомпаний обратились в полицию с заявлением: неизвестный похитил вентили из подвалов жилых домов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, удалось оперативно установить и задержать «подвального бандита».
«Полицейские установили причастность задержанного к совершению четырех краж, в ходе которых было похищено более 50 латунных вентилей из подвалов жилых домов Металлургического района. Похищенное мужчина сбывал в пункт приема металлолома», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
