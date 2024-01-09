За время праздников в Пермском крае задержали 4 человек, объявленных в розыск

В Пермском крае за время новогодних праздников задержали четырех человек, которые находились в розыске. Все они были в оперативном розыске за кражи, сообщается на сайте управления Росгвардии по Пермскому краю.
«В Пермском крае сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за минувшую неделю задержали 4 человек, находившихся в розыске», — говорится на сайте. Всех задержанных отдали полиции для принятия мер.
Двоих разыскиваемых удалось задержать в Березниках — двоих мужчин в нетрезвом виде остановили для проверки документов, тогда и выяснилось, что они находятся в розыске. Третьего подозреваемого задержали в Чусовом. Подозрительный человек, подходящий под ориентировку, был замечен бдительным экипажем вневедомственной охраны. Еще одного мужчину задержали в Перми, когда он в очередной раз пытался похитить продукты. После задержания выяснилось, что его тоже разыскивают.
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