За время праздников в Пермском крае задержали 4 человек, объявленных в розыск

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Все четверо разыскивались за кражи Фото:

В Пермском крае за время новогодних праздников задержали четырех человек, которые находились в розыске. Все они были в оперативном розыске за кражи, сообщается на сайте управления Росгвардии по Пермскому краю.

«В Пермском крае сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за минувшую неделю задержали 4 человек, находившихся в розыске», — говорится на сайте. Всех задержанных отдали полиции для принятия мер.

Двоих разыскиваемых удалось задержать в Березниках — двоих мужчин в нетрезвом виде остановили для проверки документов, тогда и выяснилось, что они находятся в розыске. Третьего подозреваемого задержали в Чусовом. Подозрительный человек, подходящий под ориентировку, был замечен бдительным экипажем вневедомственной охраны. Еще одного мужчину задержали в Перми, когда он в очередной раз пытался похитить продукты. После задержания выяснилось, что его тоже разыскивают.

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В Пермском крае за время новогодних праздников задержали четырех человек, которые находились в розыске. Все они были в оперативном розыске за кражи, сообщается на сайте управления Росгвардии по Пермскому краю. «В Пермском крае сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за минувшую неделю задержали 4 человек, находившихся в розыске», — говорится на сайте. Всех задержанных отдали полиции для принятия мер. Двоих разыскиваемых удалось задержать в Березниках — двоих мужчин в нетрезвом виде остановили для проверки документов, тогда и выяснилось, что они находятся в розыске. Третьего подозреваемого задержали в Чусовом. Подозрительный человек, подходящий под ориентировку, был замечен бдительным экипажем вневедомственной охраны. Еще одного мужчину задержали в Перми, когда он в очередной раз пытался похитить продукты. После задержания выяснилось, что его тоже разыскивают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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