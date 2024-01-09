09 января 2024

Пермские термы резко повысили стоимость своих услуг

Цены на услуги пермских терм выросли на 33%
© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, ребенок, источник, горячий источник, мальчик, минеральный источник, термальный источник
Выросли цены на посещение двух термальных комплексов Фото:

В Перми термальные комплексы повысили цены на свои услуги. Новый прайс опубликовали «Пермские термы» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Стоимость посещения в будни в среднем увеличилась на 33%.

«Новый прайс и акционные предложения действуют с 9 января по 1 апреля 2024 года», — сказано в сообщении. Посещение одного часа в «Пермских термах» в будни теперь стоит 700 рублей, два часа — 1,1 тысячу рублей, три часа — 1,3 тысячу рублей, безлимит — 2 тысячи рублей. Тарифы выходного дня остались без изменений.

Также цены увеличили в термах «Тенториум». Выросла стоимость всех тарифов, но по сравнению с «Пермскими термами» удорожание незначительное — всего 4%. Новый прайс «Тенториум» опубликовал в своих социальных сетях в декабре 2023 года.

Ранее URA.RU рассказало, что «Пермские термы» засудили на миллионы рублей. Подрядчик заставил заплатить комплекс за отделку помещений.

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В Перми термальные комплексы повысили цены на свои услуги. Новый прайс опубликовали «Пермские термы» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Стоимость посещения в будни в среднем увеличилась на 33%. «Новый прайс и акционные предложения действуют с 9 января по 1 апреля 2024 года», — сказано в сообщении. Посещение одного часа в «Пермских термах» в будни теперь стоит 700 рублей, два часа — 1,1 тысячу рублей, три часа — 1,3 тысячу рублей, безлимит — 2 тысячи рублей. Тарифы выходного дня остались без изменений. Также цены увеличили в термах «Тенториум». Выросла стоимость всех тарифов, но по сравнению с «Пермскими термами» удорожание незначительное — всего 4%. Новый прайс «Тенториум» опубликовал в своих социальных сетях в декабре 2023 года. Ранее URA.RU рассказало, что «Пермские термы» засудили на миллионы рублей. Подрядчик заставил заплатить комплекс за отделку помещений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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