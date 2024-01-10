10 января 2024

Зеленский: на Западе «пока не готовы» давать Киеву сигналы о заморозке конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
США готовы продолжать помогать Украине, считает Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад не готов дать сигнал Киеву о заморозке конфликта с Россией. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Я думаю, что пока партнеры [Запад] официально не готовы нам давать соответствующие сигналы. По крайней мере, я не слышал их лично», — передает MK слова Зеленского.

По его словам, со стороны Соединенных Штатов нет никакого давления по приостановке поддержки Киева. «Слышал разные голоса, которые звучат в СМИ, и в курсе разных обсуждений», — подытожил лидер Украины.

Ранее преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт заявил, что конфликт между Россией и Украиной может закончиться заморозкой боевых действий. Еще в ноябре 2023 года Зеленский выступил против заморозки военных действий, уверяя, что Киев при любом раскладе понесет потери.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад не готов дать сигнал Киеву о заморозке конфликта с Россией. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. «Я думаю, что пока партнеры [Запад] официально не готовы нам давать соответствующие сигналы. По крайней мере, я не слышал их лично», — передает MK слова Зеленского. По его словам, со стороны Соединенных Штатов нет никакого давления по приостановке поддержки Киева. «Слышал разные голоса, которые звучат в СМИ, и в курсе разных обсуждений», — подытожил лидер Украины. Ранее преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт заявил, что конфликт между Россией и Украиной может закончиться заморозкой боевых действий. Еще в ноябре 2023 года Зеленский выступил против заморозки военных действий, уверяя, что Киев при любом раскладе понесет потери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...