В США озвучили сценарий окончания конфликта на Украине

CNN: украинский конфликт закончится заморозкой боевых действий

25 декабря 2023 в 07:54 Размер текста - 17 +

Мэттью Шмидт заявил, что РФ одержит абсолютную победу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может закончиться заморозкой боевых действий. Таким мнением поделился преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт. «Наиболее вероятный сценарий [окончания конфликта на Украине] — боевые действия могут быть заморожены, а через несколько лет последует политическое урегулирование», — заявил Шмидт в беседе CNN. Он не отрицает, что Россия одержит абсолютную победу. Ранее сообщалось, что западные страны обсуждают вариант согласия на «заморозку конфликта», который будет представлен победой Киева, передает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается дать Украине передышку, говоря о необходимости мирных переговоров по Украине.

Конфликт на Украине может закончиться заморозкой боевых действий. Таким мнением поделился преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт. «Наиболее вероятный сценарий [окончания конфликта на Украине] — боевые действия могут быть заморожены, а через несколько лет последует политическое урегулирование», — заявил Шмидт в беседе CNN. Он не отрицает, что Россия одержит абсолютную победу. Ранее сообщалось, что западные страны обсуждают вариант согласия на «заморозку конфликта», который будет представлен победой Киева, передает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается дать Украине передышку, говоря о необходимости мирных переговоров по Украине.