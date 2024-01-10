10 января 2024

За сутки 11 свердловчан стали миллионерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , тысячные купюры, деньги, рубли
Жители региона победили в новогодней лотерее Фото:

В Свердловской области 11 жителей стали миллионерами. Они выиграли в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России».

«Рекордное количество миллионеров появилось в Свердловской области после новогоднего тиража „Мечталлиона“. Сразу 11 жителей из нескольких уральских городов стали победителями. Лотерейные билеты они купили в отделениях почты», — говорится в сообщении.

Тираж прошел 1 января. Среди свердловчан победителями стали жители Екатеринбурга, Артей, Североуральска, Новой Ляли, Лесного, Каменска-Уральского, Сосьвы и Кушвы. За весь 2023-й в Свердловской области лотерейными миллионерами стали лишь восемь клиентов «Почты России».

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В Свердловской области 11 жителей стали миллионерами. Они выиграли в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «Рекордное количество миллионеров появилось в Свердловской области после новогоднего тиража „Мечталлиона“. Сразу 11 жителей из нескольких уральских городов стали победителями. Лотерейные билеты они купили в отделениях почты», — говорится в сообщении. Тираж прошел 1 января. Среди свердловчан победителями стали жители Екатеринбурга, Артей, Североуральска, Новой Ляли, Лесного, Каменска-Уральского, Сосьвы и Кушвы. За весь 2023-й в Свердловской области лотерейными миллионерами стали лишь восемь клиентов «Почты России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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