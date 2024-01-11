В Тюмени начали готовиться к Крещению

Власти Тюмени приступили к расчистке снега для организации крещенских купелей

Возле Свято-Троицкого мужского монастыря уже приступили к расчистке снега и подготовили парковку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Тюмени начали подготовку к празднику Крещения. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

«Начинаются приготовления к Крещению. На Туре в районе Свято-Троицкого мужского монастыря уже приступили к расчистке снега, подготовили парковку», — говорится в сообщении.

Известно, что заместитель главы города Петр Вагин уже провел выездное рабочее совещание по подготовке к празднику. Участники обсудили организацию и проведение крещенских купаний.