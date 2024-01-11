В Тюмени начали готовиться к Крещению

Власти Тюмени приступили к расчистке снега для организации крещенских купелей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крещение Господне. Тюмень , крещенские купания, крещение, моржевание, окунание в купель
Возле Свято-Троицкого мужского монастыря уже приступили к расчистке снега и подготовили парковку Фото:

Власти Тюмени начали подготовку к празднику Крещения. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

«Начинаются приготовления к Крещению. На Туре в районе Свято-Троицкого мужского монастыря уже приступили к расчистке снега, подготовили парковку», — говорится в сообщении.

Известно, что заместитель главы города Петр Вагин уже провел выездное рабочее совещание по подготовке к празднику. Участники обсудили организацию и проведение крещенских купаний.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Тюмени начали подготовку к празднику Крещения. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба администрации города Тюмени. «Начинаются приготовления к Крещению. На Туре в районе Свято-Троицкого мужского монастыря уже приступили к расчистке снега, подготовили парковку», — говорится в сообщении. Известно, что заместитель главы города Петр Вагин уже провел выездное рабочее совещание по подготовке к празднику. Участники обсудили организацию и проведение крещенских купаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...