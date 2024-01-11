В Тюмени начали готовиться к Крещению

Возле Свято-Троицкого мужского монастыря уже приступили к расчистке снега и подготовили парковку
Власти Тюмени начали подготовку к празднику Крещения. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
«Начинаются приготовления к Крещению. На Туре в районе Свято-Троицкого мужского монастыря уже приступили к расчистке снега, подготовили парковку», — говорится в сообщении.
Известно, что заместитель главы города Петр Вагин уже провел выездное рабочее совещание по подготовке к празднику. Участники обсудили организацию и проведение крещенских купаний.
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