В РЖД пообещали Путину, что поставят аналоги «Ласточки» в 21 регион

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Первый рейс "Ласточки". Екатеринбург, электропоезд ласточка, ржд
21 российский регион получит новые электропоезда Фото:

Некоторые регионы России получат российские аналоги электропоездов «Ласточка». Речь идет о подвижном составе «Финист». Они будут курсировать в 21 субъекте страны. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил генеральный директор Российских железных дорог Олег Белозеров.

«При этом хорошие результаты по технологической независимости. Создан российский поезд из серии „Ласточка“ — абсолютно, стопроцентно наш», — сказал глава РЖД. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Поезд ЭС104 «Финист» — модель «Ласточки», созданной из комплектующих, произведенных в России. Электропоезд имеет пять вагонов и 416 мест. «Финист» оснащен тяговым оборудованием, которое позволяет достигать скорости до 160 км/ч. Выпуском электропоезда занимается завод «Уральские локомотивы».

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Некоторые регионы России получат российские аналоги электропоездов «Ласточка». Речь идет о подвижном составе «Финист». Они будут курсировать в 21 субъекте страны. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил генеральный директор Российских железных дорог Олег Белозеров. «При этом хорошие результаты по технологической независимости. Создан российский поезд из серии „Ласточка“ — абсолютно, стопроцентно наш», — сказал глава РЖД. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Поезд ЭС104 «Финист» — модель «Ласточки», созданной из комплектующих, произведенных в России. Электропоезд имеет пять вагонов и 416 мест. «Финист» оснащен тяговым оборудованием, которое позволяет достигать скорости до 160 км/ч. Выпуском электропоезда занимается завод «Уральские локомотивы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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