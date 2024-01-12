В РЖД пообещали Путину, что поставят аналоги «Ласточки» в 21 регион

Некоторые регионы России получат российские аналоги электропоездов «Ласточка». Речь идет о подвижном составе «Финист». Они будут курсировать в 21 субъекте страны. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил генеральный директор Российских железных дорог Олег Белозеров.
«При этом хорошие результаты по технологической независимости. Создан российский поезд из серии „Ласточка“ — абсолютно, стопроцентно наш», — сказал глава РЖД. Его слова
Поезд ЭС104 «Финист» — модель «Ласточки», созданной из комплектующих, произведенных в России. Электропоезд имеет пять вагонов и 416 мест. «Финист» оснащен тяговым оборудованием, которое позволяет достигать скорости до 160 км/ч. Выпуском электропоезда занимается завод «Уральские локомотивы».
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