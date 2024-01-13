Baza: сотрудников Wildberries досматривали перед эвакуацией с горящего склада

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Сотрудники Wildberries рассказали, что их осматривали перед выходом из горящего склада Фото:

Сотрудники маркетплейса Wildberries утверждают, что во время эвакуации с загоревшегося склада под Санкт-Петербургом, тех досматривали охранники на предмет украденных вещей. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Петербургом утверждают, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не украли товары», — передают авторы канала. С их же слов, охранника на входе стали игнорировать, когда площадь возгорания расширилась. По информации канала, есть несколько пострадавших в связи с чрезвычайным происшествием. Сотрудники Wildberries также рассказали, что во время пожара они не знали, куда бежать. По их словам, они продолжали спускаться с третьего этажа склада, когда огонь уже подбирался к первому.

Глава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин в разговоре с «Известиями» рассказал, что удалось эвакуировать всех сотрудников. Также сам пожар удалось локализовать, сообщает телеканал 360. Склад практически полностью разрушен. Площадь возгорания составила около 75 тысяч квадратных метров. Над Санкт-Петербургом стоит смог. Одной из причин возгорания называют неисправность проводки, сообщает «Национальная служба новостей».

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Сотрудники маркетплейса Wildberries утверждают, что во время эвакуации с загоревшегося склада под Санкт-Петербургом, тех досматривали охранники на предмет украденных вещей. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Петербургом утверждают, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не украли товары», — передают авторы канала. С их же слов, охранника на входе стали игнорировать, когда площадь возгорания расширилась. По информации канала, есть несколько пострадавших в связи с чрезвычайным происшествием. Сотрудники Wildberries также рассказали, что во время пожара они не знали, куда бежать. По их словам, они продолжали спускаться с третьего этажа склада, когда огонь уже подбирался к первому. Глава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин в разговоре с «Известиями» рассказал, что удалось эвакуировать всех сотрудников. Также сам пожар удалось локализовать, сообщает телеканал 360. Склад практически полностью разрушен. Площадь возгорания составила около 75 тысяч квадратных метров. Над Санкт-Петербургом стоит смог. Одной из причин возгорания называют неисправность проводки, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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