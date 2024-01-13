В Свердловской области погибла женщина, выпрыгнув из окна горящей квартиры

В Лесном (Свердловская область) 14 января местная жительница выпрыгнула из окна горящей квартиры на пятом этаже. После падения женщина какое-то время оставалась в сознании, но в конце концов умерла. Об этом рассказали очевидцы происшествия.
«Сегодня [14 января] в 06:00 произошел пожар в пятом подъезде дома на улице Ленина,112. Горела квартира на пятом этаже. В результате пожара погибла женщина. Из-за огня женщина выпрыгнула из окна и была какое-то время жива (просила помощь)», — передает telegram-канал «В Лесном» слова очевидца.
По словам собеседника, от отравления угарным газом пострадали еще два человека. «Причины и ущерб устанавливаются, ведутся оперативно-следственные мероприятия», — добавил он.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональные ГУ МЧС и СКР. Следователи уточняют информацию о происшествии.
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