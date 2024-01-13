13 января 2024

В Свердловской области погибла женщина, выпрыгнув из окна горящей квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожаротушение, многоквартирный дом
В результате пожара пострадали еще два человека, сказал очевидец Фото:

В Лесном (Свердловская область) 14 января местная жительница выпрыгнула из окна горящей квартиры на пятом этаже. После падения женщина какое-то время оставалась в сознании, но в конце концов умерла. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

«Сегодня [14 января] в 06:00 произошел пожар в пятом подъезде дома на улице Ленина,112. Горела квартира на пятом этаже. В результате пожара погибла женщина. Из-за огня женщина выпрыгнула из окна и была какое-то время жива (просила помощь)», — передает telegram-канал «В Лесном» слова очевидца.

По словам собеседника, от отравления угарным газом пострадали еще два человека. «Причины и ущерб устанавливаются, ведутся оперативно-следственные мероприятия», — добавил он.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональные ГУ МЧС и СКР. Следователи уточняют информацию о происшествии.

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В Лесном (Свердловская область) 14 января местная жительница выпрыгнула из окна горящей квартиры на пятом этаже. После падения женщина какое-то время оставалась в сознании, но в конце концов умерла. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «Сегодня [14 января] в 06:00 произошел пожар в пятом подъезде дома на улице Ленина,112. Горела квартира на пятом этаже. В результате пожара погибла женщина. Из-за огня женщина выпрыгнула из окна и была какое-то время жива (просила помощь)», — передает telegram-канал «В Лесном» слова очевидца. По словам собеседника, от отравления угарным газом пострадали еще два человека. «Причины и ущерб устанавливаются, ведутся оперативно-следственные мероприятия», — добавил он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональные ГУ МЧС и СКР. Следователи уточняют информацию о происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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