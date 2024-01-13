Стало известно состояние свердловчан, заразившихся гепатитом А

У жителей Краснотурьинска (Свердловская область), заразившихся гепатитом А после посещения закусочной Giro Burger, идет острый период заболевания. Сейчас им оказывается необходимое лечение, рассказали URA.RU в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы.
«У заразившихся гепатитом А идет острый период заболевания, оказывается необходимое лечение, в реанимационной помощи не нуждаются», — сказано в сообщении. Люди, контактировавшие с заболевшими, прошли полную вакцинацию, таких насчитывается 54 человека.
В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. Все заразившиеся покупали продукцию в местных закусочных. Их деятельность приостановлена Роспотребнадзором. На массовое заражение отреагировал мэр. По словам краснотурьинцев, в городе необходимо провести проверку и других заведений.
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