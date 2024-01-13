13 января 2024

Стало известно состояние свердловчан, заразившихся гепатитом А

У свердловчан, заразившихся гепатитом А, идет острый период заболевания
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, капельница, больничная палата, медицина, больница, пациент, больничная койка
Заболевшим оказывают необходимую помощь Фото:

У жителей Краснотурьинска (Свердловская область), заразившихся гепатитом А после посещения закусочной Giro Burger, идет острый период заболевания. Сейчас им оказывается необходимое лечение, рассказали URA.RU в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы.

«У заразившихся гепатитом А идет острый период заболевания, оказывается необходимое лечение, в реанимационной помощи не нуждаются», — сказано в сообщении. Люди, контактировавшие с заболевшими, прошли полную вакцинацию, таких насчитывается 54 человека.

В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. Все заразившиеся покупали продукцию в местных закусочных. Их деятельность приостановлена Роспотребнадзором. На массовое заражение отреагировал мэр. По словам краснотурьинцев, в городе необходимо провести проверку и других заведений.

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У жителей Краснотурьинска (Свердловская область), заразившихся гепатитом А после посещения закусочной Giro Burger, идет острый период заболевания. Сейчас им оказывается необходимое лечение, рассказали URA.RU в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы. «У заразившихся гепатитом А идет острый период заболевания, оказывается необходимое лечение, в реанимационной помощи не нуждаются», — сказано в сообщении. Люди, контактировавшие с заболевшими, прошли полную вакцинацию, таких насчитывается 54 человека. В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. Все заразившиеся покупали продукцию в местных закусочных. Их деятельность приостановлена Роспотребнадзором. На массовое заражение отреагировал мэр. По словам краснотурьинцев, в городе необходимо провести проверку и других заведений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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