Больше половины жителей ХМАО ищут подработку

HeadHunter: в ХМАО открыто более 1,2 тысяч вакансий с подработкой

17 января 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Более половины югорчан надеются найти подработку в ближайшие три месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU По опросам сервиса HeadHunter в ХМАО 55% респондентов хотят найти подработку в ближайшие три месяца. В основном это молодежь до 18 лет и люди старше 55. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Собираются подзаработать в основном молодежь до 18 лет и, наоборот, люди 55 лет и старше (по 50% в каждой возрастной группе). При этом 13% несовершеннолетних респондентов уже имеют подработку», — сообщили в пресс-службе. Чаще остальных о поиске подработки задумываются юристы (57%), люди из области искусства, развлечения и массмедиа, финансисты и бухгалтеры (по 55%). Сотрудники из сфер безопасности, науки и образования (по 53%). В меньшей степени подработка нужна маркетологам и медработникам (16%), торговцам и рабочим из сферы туризма (по 14%) и руководителям организаций (13%). Сегодня в ХМАО доступно более 1,2 тысяч вакансий с подработкой. Больше всего нужны продавцы-консультанты (29%), курьеры (14%), водители (8%), менеджеры по продажам (7%) и операторы call-центров (6%). Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО назвали самые дефицитные профессии в новом году. Среди них продавцы, менеджеры по продажам и водители.

По опросам сервиса HeadHunter в ХМАО 55% респондентов хотят найти подработку в ближайшие три месяца. В основном это молодежь до 18 лет и люди старше 55. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Собираются подзаработать в основном молодежь до 18 лет и, наоборот, люди 55 лет и старше (по 50% в каждой возрастной группе). При этом 13% несовершеннолетних респондентов уже имеют подработку», — сообщили в пресс-службе. Чаще остальных о поиске подработки задумываются юристы (57%), люди из области искусства, развлечения и массмедиа, финансисты и бухгалтеры (по 55%). Сотрудники из сфер безопасности, науки и образования (по 53%). В меньшей степени подработка нужна маркетологам и медработникам (16%), торговцам и рабочим из сферы туризма (по 14%) и руководителям организаций (13%). Сегодня в ХМАО доступно более 1,2 тысяч вакансий с подработкой. Больше всего нужны продавцы-консультанты (29%), курьеры (14%), водители (8%), менеджеры по продажам (7%) и операторы call-центров (6%). Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО назвали самые дефицитные профессии в новом году. Среди них продавцы, менеджеры по продажам и водители.